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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 10:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 02:09
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Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Erdoğan'a yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde partililer toplanmaya başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözlatına alındıktan sonra İstanbul, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Özdağ'ın İstanbul'a getirilmesindan sonra X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "millet vicdanı" Çağlayan Adliyesi önüne çağrıldı.

Buna karşılık Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın hesabından da Ümit Özdağ'a yönelik hakaretlerin yer aldığı paylaşımlar yapılmaya başladı.

Özdağ ne demişti?

Özdağ, partisinin dün Antalya’da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın kapanışında "Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak, Türk milletinin tarihine zarar verdiğini" söylemişti.

Özdağ, devamında şöyle konuşmuştu:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir.

Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ümit özdağ
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