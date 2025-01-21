ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 13:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 14:11
2 dk Okuma

Ümit Özdağ Adliyeye sevk edildi: Dosyası ‘terör savcılığına’ teslim edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında başlatılan soruşturmayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ümit Özdağ Adliyeye sevk edildi: Dosyası ‘terör savcılığına’ teslim edildi
Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Dosyası ‘terör savcılığına’ teslim edildi.

Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Dün akşam Ankara’da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan Özdağ, polis ekipleri tarafından İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında başlatılan soruşturmayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletti. Soruşturmanın detayları hakkında kamuoyuna henüz bilgi verilmedi.

Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
20 Ocak 2025

Çolak: Soruşturmaya gizlilik kararı alındı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın dosyası ‘terör savcılığına’ teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "FETÖ"yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni "FETÖ"ye teslim ettiğini, "FETÖ"ye paralel devlet kurdurduğunu söyleyemişti.

Ayrıca Özdağ, şöyle demişti:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" de

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, şöyle demişti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır"

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ümit özdağ sosyal medya paylaşımı
ilgili haberler
Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
20 Ocak 2025
/haber/umit-ozdag-ankara-dan-vatan-caddesindeki-istanbul-emniyet-mudurlugune-getirildi-303770
Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
14 Ocak 2025
/haber/amedspordan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-303616
Mahkeme, Şirin Payzın'ın Ümit Özdağ'a açtığı davayı reddetti
31 Ekim 2024
/haber/mahkeme-sirin-payzin-in-umit-ozdag-a-actigi-davayi-reddetti-301275
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu’yla imzaladığı protokolü yayınladı
23 Kasım 2023
/haber/umit-ozdag-kemal-kilicdarogluyla-imzaladigi-protokolu-yayinladi-288333
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ümit Özdağ Ankara'dan Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
20 Ocak 2025
/haber/umit-ozdag-ankara-dan-vatan-caddesindeki-istanbul-emniyet-mudurlugune-getirildi-303770
Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
14 Ocak 2025
/haber/amedspordan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-303616
Mahkeme, Şirin Payzın'ın Ümit Özdağ'a açtığı davayı reddetti
31 Ekim 2024
/haber/mahkeme-sirin-payzin-in-umit-ozdag-a-actigi-davayi-reddetti-301275
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu’yla imzaladığı protokolü yayınladı
23 Kasım 2023
/haber/umit-ozdag-kemal-kilicdarogluyla-imzaladigi-protokolu-yayinladi-288333
Sayfa Başına Git