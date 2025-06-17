Ümit Özdağ'a 2 yıl 4 ay hapis cezası ve tahliye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik (TCK 216)” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Özdağ, 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmayı takip edenler arasındaydı.

Yaklaşık 5 aydır tutuklu olan Özdağ, duruşmayı takip edenlerin aklışlarıyla salona girdi. İzleyiciler İstiklal Marşı okumaya başladı.

Duruşma savcısı ve hakimin salona gelmesiyle celse açıldı. Hakim duruşma düzenine ilişkin uyarılarda bulundu.

11 Haziran’da görülen duruşmada esas hakkında mütalaa veren ve Özdağ’ın cezalandırılmasını isteye savcının değiştiği görüldü.

Yeni savcı esas hakkındaki mütalaayı tekrar etti. Ancak ilk mütalaadan farklı olarak suçun ‘zincirleme şeklinde’ işlendiğini iddia etti. Özdağ’ın 4,5 yıla kadar değil 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Özdağ ise mütalaaya karşı 15 sayfalık bir savunma yaptı. Özetle şunları söyledi:

“İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, istihbarat raporu olarak bile nitelendirilemeyecek bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez.

Ayrıca bu belgede, Ümit Özdağ’ın yapmış olduğu bir X paylaşımı yoktur. Paylaşılanlar eski Zafer Partisi üyeleri ve Zafer Partisi’ne müzahir olduğu iddia edilen bir kişiye aittir. Bunlar suç olsaydı dahi, suç kişiseldir. AKP’lilerin işlediği suçlar için Erdoğan’ı, MHP’lilerin işlediği suçlar için Bahçeli’yi mi sorumlu tutuyorsunuz ki, eski Zafer Partililerin işlediği suç için Ümit Özdağ sorumlu tutulsun.

Üstelik Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün düzmece belgesinden iddianameye giren tek X, Oğuzhan Kumpınar’ın takipsizlik almış paylaşımıdır. Savcının iddianameye koymadığı, ikisi olaylardan sonra atılmış paylaşımları da takipsizlik almıştır. Suç olmayan X’lerden suç çıkartmayı, Engizisyon Mahkemeleri savcıları bile başaramazlardı, savcı başarmış.

…

Sayın hakim;

Sizin için çok zor bir dava, çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. İktidar yanlısı bir politikacı olsaydım, hiç önünüze gelmezdim. Gelseydim bile, beraat kararı vermeniz çok kolay olurdu. Ancak, ben iktidar yanlısı değilim ve bunun suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bundan dolayı işiniz hiç kolay değil.

Dosyadaki deliller ve iddianame ile savcının mütalaasının ne kadar boş olduğunu siz de gördünüz. Yargıtay kararlarında, failin subjektif olarak kin ve düşmanlığı hedeflemesi gerekir diyor. Oysa ben, size; kin ve düşmanlığı engellemek için yaptığım açıklamaları, hatta yaptığım suç duyurularının kanıtlarını gösterdim. Savunmamda ortaya koyduğum deliller ise her türlü tartışmayı engelleyecek şekilde; benim, Türkiye’nin güvenliğini tehdit altında bırakmayacak bir insan olduğumu size göstermiştir. Yargının gerçekten bağımsız olduğu bir ülkede yaşasaydık, ben 149 gündür hapishanede yatıyor olmazdım. Sizinle bu konuşmayı yapıyor olmazdık.

Ancak vereceğiniz beraat kararı; hukukun en temel ilkeleri ile Anayasa ve yasaların gereği olacaktır.”

Savunmanın ardından mahkeme hakimi, Ümit Özdağ’a yemek için duruşmaya ara verilmesine ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ümit Özdağ’ın "Teşekkür ediyorum ama şu an ihtiyacımız olan tek şey adalet" yanıtını verdi. Hakim Özdağ’a son sözünü sordu. Özdağ “Allah ömür verdiği sürece Türk milleti için mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi.

Bunun üzerine mahkeme duruşmaya 1 saat karar arası verdi. Aradan sonra da kararını açıkladı.

Mahkeme Özdağ’ı, üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca tahliyesine hükmetti.

Ne olmuştu? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025’te Antalya’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerini kullanan Özdağ, konuşmasından bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Yetkisizlik kararıyla Özdağ’ın dosyası daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 29 Nisan 2025’te “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında hâkim karşısına çıkan Özdağ, mahkemeye 30 sayfalık bir savunma sundu. Bu dava 10 Eylül 2025’e ertelendi. Daha sonra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla bir iddianame daha hazırlandı. Savcılık, Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı 34 sosyal medya paylaşımını delil gösterdi. Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığını iddia etti. Ayrıca Özdağ, Temmuz 2024'te Kayseri'de Suriyelilere yönelik pogrom girişiminin şüphelisi olarak değerlendirildi. Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü. Özdağ'ın paylaşımlarının "halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamına girdiğini belirtti. Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası

(HA)