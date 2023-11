Umît Akbiyikî her ji sê deqîqeyan carekê li ser kesekî/ê îfade daye

25ê Nîsanê bû. Polîsan navenda Amedê jî di nav de li 21 bajarên operasyon pêk anîn. Rojnameger, siyasetmedar, hunermend û nûnerên rêxistinên sivîl jî di nav de zêdeyî 150 kes desteser kirin. Ji bo zêdetirî 200 kesan biryara zeftkirinê hebû. Operasyonan heta serê Gulanê berdewam kir.

Ji kesên hatin desteserkirin jê 50 kes bi hinceta endamên rêxistinê ne hatin girtin. Li pişt desteserkirin û girtinan navekî tenê bal dikişand. Umît Akbiyik.

Ûmît Akbiyik di 32 saetên navbera 10ê Kanûna Paşiyê û 12ê Kanûna Paşiyê de li Rêveriya Polîsan derbarê 669 kesan de 112 rûpel îfade da. Di desteserkirin û girtina rojnamegeran, siyasetmedar, hunermend û nûnerên saziyên sivîl de û heta di tehliye nekirina Selçûk Mizrakli de jî navê Akbiyik tê nîşandan.

Parêzer Baver Mizrak yek ji parêzerên hin kesên ku hatin girtin û hatin darizandin e. Li gorî zanyariyên Mizrak, Ûmît Akbiyik di 32 saetên navbera 10ê Kanûna Paşiyê û 12ê Kanûna Paşiyê de li Rêveriya Polîsan a Amedê derbarê 669 kesan de 112 rûpel îfade da.

Yanî ev tê wê wateyê Umît Akbayikî her ji sê deqîqeyan carekê li ser kesekî/ê îfade daye. Li gorî şîroveya Mîzrak Akbiyik ne razaye, neçûye tuwaletê, nexwariye, îfade daye û teşhîs kiriye. Heta hin îfade wisa bûn ku bi saetan na qedin.

Li gorî Mîzrak tu rê ji bo vê yekê tune. Sedema wê jî ew e ku ne mimkûn e nav û paşnavên 669 kesan were bîrê.

Derbarê ji 800î zêdetir kesî de îfade daye

Dîsa di danişînekê de Mîzrak, ji Akbiyik parêzerê wî pirsî ye. Ji ber ku dadgehê pirsa wî asteng kiriye, pirsa wî nehatiye bersivandin. Li ser vê yekê Mîzrak bi awayekî fermî daxwaza guhdarkirina parêzerê Akbiyik kir. Lê belê ev daxwaz ji aliyê dadgehê ve hat redkirin.

Mizrak got, "Min meraq kir ku parêzerê wî kî ye, belkî heta niha rûyê parêzer nedîtibe." Ji ber ku min got di wê heyamê de ne mimkûn e ku parêzerek were dîtin. Lê hemû rêyên ku diçin parêzerê wî hatine girtin."

Akbiyik pişt re di 3 îfadeyên ku di meha Hezîran û Tebaxê de dabûn navên nû li kesên ku sûcdar kiribûn zêde kir. Hejmara kesên ku Akbiyik derbarê wan de îfade daye ji 800 derbas kir.

Di dozê de rewşeke din a balkêş jî ew e ku Akbîyik, bi Sîstema Deng û Dîmenî(SEGBIS) beşdarî dozên kesên derbarê wan de îfade dane û bûne sedema girtina wan dibe.

Dîsa li gorî gotinên Mizrak, Akbîyik ji Enqere, Eskîşehîr û Kastamonuyê beşdarî danişînê dibe. Mizrak dibêje, "Emniyet wî bi berdewamî digerîne.”

(HA/AY)