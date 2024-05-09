Ümit Akbıyık, tanıdığını iddia ettiği gazeteciyi televizyonda görmüş

Diyarbakır’da 18 Kürt gazetecinin örgüt üyeliği iddiası ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dördüncü duruşma görüldü.

Ari Yapım’ın sahibi yönetmen Berivan Karatorak ve yapıp şirketinde çalışan kameraman Servet Yiğen hakkında açılan davalar Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirildi. Bu nedenle dosyada yargılanan kişi sayısı 20’ye çıktı.

Duruşmaya Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan ile gazeteciler ve medya çalışanları Ömer Çelik, Elif Öngür, Zeynel Bulut, Berivan Karatorak, Esmer Tünç, Servet Yiğen ve Kadir Bayram katıldı. Avukatlar Resul Temur, Salih Tekin, Serdar Çelebi, Rozerin Şahin, Emin Özhasar, Canan Atabay, Muhammed Tapancı da hazır bulundu.

Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Amsterdam Hukuk Kliniği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), P24 ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nden (MKG) gözlemciler takip etti.

Duruşmada Berivan Karatorak, birleşen dosyaya ilişkin beyanda bulundu. Savcılıktaki ifadesini tekrar eden Karatorak “Herhangi bir yerle bağlantım yok” dedi.

Mahkeme Servet Yiğen’ne de PEL Yapım, Ari Yapım ve PİA Yapım’la ilgili sorular sordu. Ari Yapım’da kameraman olarak çalıştığını söyleyen Yiğen, diğerleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi. “Medya Haber ve Stêrk TV icerik göndermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme Ümit Akbıyık'ı dinledi

Ardından mahkeme PİA Yapım'ın gece bekçisi Hamit Akbal tanık olarak dinledi. Akbal yapımda çalışanların ne yaptıklarını bilmediğini söyledi. " PİA ve PEL Yapım’ın Stêrk Tv'ye program yaptığını söylemedim. Ben gelince onlar çıkmış olurdu, sabah da ben çıkınca onlar gelirdi, aynı anda birlikte bulunmadık. Polisteki ifadem bana okutulmadan imzalatıldı" diye konuştu.

Daha sonra mahkeme, gazetecilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan tanık Ümit Akbıyık’ı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağladı. Akbıyık'tan gazetecileri teşhis etmesini istedi. Akbıyık teşhis ettiği gazetecilerle ilgili suçlamalarını tekrar etti. Zeynel Abidin Bulut, Mehmet Şahin, Ömer Çelik, Serdar Altan, Kadir Bayram ve Esmer Tunç’u tanıdığını söyleyen Akbıyık, PEL Prodüksiyon'un 'örgüt talimatı' ile yayın yaptığını iddia etti. HDP Gençlik Meclisi çalışmalarında iken prodüksiyona gittiğini, Bayram’ı ve Tunç’u da burada gördüğünü savundu. Bulut’u da yaptığı televizyon programından tanıdığını söyledi.

600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık

Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Karatorak’ın adli kontrol şartını kaldırırken diğer tüm sanıklar için yurtdışı yasağının devamına hükmetti. Ayrıca el konulan dijital malzemelerin ve haber araçlarının iadesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 19 Kasım’da.

Ne olmuştu? Diyarbakır’da 8 Haziran 2022'de evlere ve çalıştıkları kurumlara düzenlenen operasyonlarda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile gazeteciler Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Remziye Temel, Suat Doğuhan, Lezgin Akdeniz, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman Öncü, Ramazan Geciken ve Mazlum Güler bir haftalık gözaltı sürecinden sonra 16 Haziran 2022'de tutuklandı. Gözaltına alınan gazetecilerden Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile gazetecilerle birlikte alınan İhsan Ergünlü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JİNNEWS Müdürü Safiye Alağaş, ajansın editörlerinden Gülşen Koçuk, eski basın çalışanı Feynaz Koçuk ve sokak röportajına katılan İhsan Ergülen'in soruşturma dosyaları hakkında ise 21 Mart 2023'te ayırma kararı verildi. Alağaş, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" şüphesiyle 383 sayfalık iddianame hazırlandı. Alagaş, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 15 Haziran 2023'te görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Polis, aramalarda el koyduğu haber materyallerini “örgütsel delil” gösterip görüntülerini basına servis etti. Gazetecilerin yaptığı haber programı, SGK kayıtları, meslektaşlarıyla telefon görüşmeleri, gizli tanık ifadesi, haber arşivleri, okudukları kitaplar, yurtdışına giriş-çıkış kayıtları, sosyal medya paylaşımları, katıldıkları basın açıklamaları, yazdıkları haberler, basına verdikleri röportajlar iddianamede “suç delili” olarak yer aldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 11 ve 12 Temmuz 2023’de görülen davanın ilk duruşmasında, 15 gazeteci ve basın çalışanı 13 aylık tutukluluğun ardından tahliye etti.

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