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HABER
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 09:17
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 09:19
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Uluslararası uyuşturucu ticaretinden aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı

Ramadan, Mersin’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Uluslararası uyuşturucu ticaretinden aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Mersin'de düzenlenen operasyonla G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat polislerinin katılımıyla bir adrese dron destekli operasyon düzenledi.

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Operasyonda, G-42 koduyla aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

Uluslararası şüpheliler

Geçen haftaki operasyonda Interpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize etmekle suçlanan İngiltere vatandaşı Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Kırmızı Bülten’le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çinli Chen Xuefeng de Bağcılar'da gözaltına alınmıştı.

5 Aralık’ta da İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan, İstanbul'da gözaltına alındı.

İkisi hakkında Kırmızı Bülten bulunan, biri Interpol tarafından difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranan 3 suç örgütü yöneticisinin yakalandığı 19 Aralık’ta açıklandı. Polonya'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Thomas Josef Konrad Antalya’da; Almanya’da aranan Daniel Alexander Muller ve Çinli Jinking Peng İstanbul’da gözaltına alındı.

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(AS)

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