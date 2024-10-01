Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Onur Ödülü Füsun Demirel’in

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 22-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivalin Sinema Onur Ödülü oyuncu Füsun Demirel’e, Sinemaya Katkı Ödülü görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya ve Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Sami Selçuk’a verilecek.

"Adil yargılanma hakkı" temasıyla gerçekleştirilecek olan festivalde ödüller, 21 Kasım'da düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Sinema Onur Ödülü Füsun Demirel’e

1980 yılında Almanya Berlin Kollektiv Theater’da Vasıf Öngören’in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla adım attığı profesyonel sanat hayatına Türkiye’ye döndükten sonra Dostlar, Devekuşu ve Dormen tiyatro topluluklarında devam eden Füsun Demirel, 1984 yılında Atıf Yılmaz imzalı Bir Yudum Sevgi ile sinema perdesine geçit yaptı. Bu başlangıcın ardından Züğürt Ağa, Asiye Nasıl Kurtulur?, Ah Belinda, Uçurtmayı Vurmasınlar, Camdan Kalp, Berdel, Ay Vakti, Böcek, Büyük Adam Küçük Aşk, Eğreti Gelin ve Türkiye sinemasının mihenk taşı sayılan başka pek çok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Antalya, Adana ve Ankara başta olmaz üzere birçok festivalden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüyle döndü.

Bu yıl festivalde Sinema Onur Ödülü’nü alacak Füsun Demirel, 40 yılı aşan kariyerine kaldığı yerden devam ediyor.

Sinemaya Katkı Ödülü Çetin Tunca’ya

Menekşe Gözler, Üç Arkadaş, Gülşah, Selvi Boylu Al Yazmalım, Talihli Amele, Şalvar Davası, Hayallerim, Aşkım ve Sen, Köpekler Adası… Her biri Türkiye sinemasının klasiği olan bu filmlerden akılda kalan sahnelerdeki görüntülerin mimarı Çetin Tunca, bu yıl 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nden Sinemaya Katkı Ödülü alacak.

Yeşilçam’da başladığı kariyerine 127 film ve televizyon dizisi sığdıran Tunca, iki kez Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Sami Selçuk’a

Festivalin Akademik Onur Ödülü bu yıl, Yargıtay Birinci Başkanlığı’ndan emekli Prof. Dr. Sami Selçuk’a takdim edilecek.

Prof. Dr. Sami Selçuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, önce Ankara, daha sonra Konya ve Balıkesir yargıç/savcı adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Sütçüler, Akşehir, Yenice Asliye Mahkemeleri nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcısı ve Cumhuriyet savcısı, 1972'den sonra ülkemizde bilinen deyişle Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcısı, doğru terimle “Yargıtay nezdinde Cumhuriyet başsavcı yardımcısı” olarak çalışan Selçuk, 1982 yılında Yargıtay üyesi oldu.

Hukuk alanındaki akademik programı, uzun ve kısa metrajlı uluslararası film yarışmaları, Adalet Terazisi film seçkisi, yan etkinlikleri ve film endüstrisine yönelik VisionIst bölümünden oluşan bir programı “Herkes İçin Adalet” ilkesi çerçevesinde bir araya getiren, Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen festivale dair detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. (TY)