Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ödül töreni ile sona erdi

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım’daki açılış töreninin ardından 27 Kasım’da başlayan gösterimlerle 15. yılını tamamladı.

Adalet ve Sinema Derneği tarafından Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında ve Prof. Dr. Bengi Semerci direktörlüğünde düzenlenen festivalin kapanış töreni İBB Beyoğlu Sineması’nda yapıldı.

Pınar Altuğ’un sunduğu etkinlikte Altın Terazi ödülleri açıklanırken görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis’e Sinemaya Katkı Ödülü verildi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed ve Phil Cox’un yönettiği Hartum / Khartoum birinciliğe layık görüldü.

Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise En İyi Film Ödülü’nü Mila Zhluktenko ile Daniel Asadi Faezi’nin Geçmişe Bakmak / In Retrospect filmi aldı.

Prof. Dr. Bengi Semerci kapanış konuşmasında, gelecek yıldan itibaren Rashid Masharawi’nin kurduğu Masharawi Fonu aracılığıyla para ödüllü bir İnsan Hakları Ödülü verileceğini duyurdu.

Diğer ödüller

Sinemaya Katkı Ödülü’nü Prof. Dr. Adem Sözüer’den alan Yorgos Arvanitis, uzun yıllara yayılan sinema çalışmalarına değindiği konuşmasında festivale ve izleyicilere teşekkür etti.

Wang Xiaoshuai başkanlığındaki uzun metraj jürisi; Kezban Arca Batıbeki, Ece Dizdar ve Rashid Masharawi ile birlikte Hartum / Khartoumu tematik ve biçimsel gerekçelerle En İyi Film seçti. Jüri Özel Ödülü ise Tanushree Das ve Saumyananda Sahi’nin ortak yapımı Kapana Kısılmak / Shadowbox filmine verildi.

SİYAD jürisi, yönetmen Sven Bresser’in Sazlıkta Cinayet / Reedland filmini atmosfer kurulumundaki başarısı ve anlatım tercihleri nedeniyle ödüllendirdi.

Kısa Metraj jüri üyeleri Ezgi Çelik, Eva Peydro ve Umut Subaşı, En İyi Kısa Film Ödülü’nü, arşiv ve kurgu kullanımındaki yaklaşımıyla Geçmişe Bakmak filmine verdi; Jüri Özel Ödülü ise Aria Sanchez ve Marina Meira’nın kadınlık deneyimlerini çocukluk üzerinden ele alan Temel Eğitim / Primary Education filmine sunuldu.

Öğrenci jürisi, adalet temasını ele alış biçimi ve görsel dili gerekçesiyle İki Dünya Arasında / Living the Land filmini ödüle değer buldu; ödülü yönetmen Huo Meng adına Prof. Zhou Qianwen aldı. (TY)