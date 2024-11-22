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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 14:06
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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Festival, 60 filmlik seçkisi ve adalet temalı akademik etkinlikleriyle izleyicileri ve akademisyenleri bir araya getirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
Fotoğraf: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, “Herkes için Adalet” temasıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dün (21 Kasım) düzenlenen açılış töreniyle başladı.

60 filmin gösterileceği festivalde, Füsun Demirel’e Sinema Onur Ödülü, Çetin Tunca’ya Sinemaya Katkı Ödülü, Prof. Dr. Sami Selçuk’a ise Akademik Onur Ödülü verildi.

Törenin ardından Orson Welles’in Kafka uyarlaması “Dava” (The Trial) filmi restore edilen kopyasıyla izleyiciyle buluştu.

Adalet Arayışı ve Sinema Bir Arada

Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer konuşmasında “Herkes için adalet mottosuyla festivalin on dördüncüsüne varmış olmaktayız. Değişmeyen bir şey var; adalet arayışı. Bizim de adalet arayışımız yeni içerikler kazanıyor ve yeni adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Eskileri, yenileri ve gelecekteki adalet dostları hepiniz festivalimize hoş geldiniz. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 14. kez dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun, kime karşı olursa olsun adaletsizliklere filmleriyle, panelleriyle, akademik programlarıyla hayır diyen bir festivaldir. Adaletsizliklere, haksızlıklara kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa yapılsın hayır demeye devam edeceğiz,” dedi.

Füsun Demirel, ödülü alırken festivalin “adalet, özgürlük ve demokrasi” konularını sinema sanatıyla birleştirdiğini vurguladı. Demirel’e ödülünü takdim eden Demet Evgar, Demirel’in yalnızca oyunculuğuyla değil, çevirileri ve hak savunuculuğu ile de ilham verici olduğunu söyledi.

Gösterim ve etkinlikler

127 filme imza atan görüntü yönetmeni Çetin Tunca, ödülünü kabul ederken “Herkes için Adalet” temasının kendisini etkilediğini belirtti. Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk ise adaletin hukuka dayanması gerektiğine dikkat çekerek, yargının adil olması gerektiğini vurguladı.

Festival bugün Kadıköy Sineması ve Nişantaşı City’s CineWAM’daki gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.

Festivalin “Adil Yargılanma Hakkı” teması ile düzenlenen ve sekiz gün sürecek Uluslararası Akademik Programı da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde açılış konuşmaları ve ilk oturumlarla başlayacak.

Akademik Programın ilk gününde 15 konuşmacı tebliğ sunacak. "Yokluk-Etkisizlik ve Gerekçesizlik Girdabında Yargı Kararları", "Tek Celsede Kısa Sürede Adil Yargı", "Adil Yargılama İlkeleri Bağlamında Futbolda Disiplin Yargılamaları" ve "Uluslararası Hukuk Açısından Filistin" gibi pek çok başlık altında sunum ve konuşmalar düzenlenecek.

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur Ödülü sahibi Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk ile AİHM Türkiye Yargıcı Prof. Dr. Saadet Yüksel de birer konferans verecek.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Yargı hukuk sinema füsun demirel
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