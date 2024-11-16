Uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı paylaştı.

Yerlikaya, operasyon kapsamında Almanya tarafından "acil yakalama mesajı" ile uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta isimli suçlunun İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandığını duyurdu.

🟥 Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı❗️



Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu,… pic.twitter.com/RUjuULTltg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2024

Yerlikaya, "Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı" ifadelerini kullandı.

(AD)