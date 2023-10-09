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HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 12:53
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 14:06
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Uluslararası örgütlerden İsrail-Filistin çatışmalarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı

Filistinli fotomuhabirleri İbrahim Lafi ile Mohammad al-Salihi’nin öldürülmesine RSF ve CPJ'den tepki geldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/uluslararasi-orgutlerden-israil-filistin-catismalarinda-gazetecilerin-guvenliginin-saglanmasi-cagrisi.jpg
Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Filistinli direniş gruplarının İsrail’le karşı başlattığı saldırı ve İsrail’in karşı hamlesinde iki gazetecinin ölmesi dünyada yankı buldu.

İfade özgürlüğü ve gazetecilerin hakları için çalışan iki örgüt; Fransa Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile merkezi ABD New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Filistinli fotomuhabirleri İbrahim Lafi (Ain Media) ile Mohammad al-Salihi’nin (Ain Rabi'a) öldürülmesini kınadı.

İki kuruluş yaptıkları farklı açıklamalarla İsrail-Filistin çatışmalarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

CPJ, İbrahim Lafi’nin öldürülmesini henüz teyit edemezken, İsrail’i Mohammad al-Salihi’nin öldürülmesini kapsamlı bir şekilde araştırmaya, saldırının sorumlularını tespit etmeye ve onlardan hesap sormaya çağırdı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Şerif Mansour. "İsrail ordusu, İsrail-Gazze çatışmasını haber yapan gazetecilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır” dedi.

RSF de gazetecilere yönelik şiddeti kınayarak “İsrailli ve Filistinli yetkilileri çatışmalarda gazetecileri korumaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

İsrail 22 yılda 20 gazeteciyi öldürdü

CPJ’nin Mayıs 2023’te yayımladığı bir rapora göre İsrail ordusu son 22 yılda 20 gazeteciyi öldürdü. Bugüne kadarki gazeteci cinayetinden tek bir asker bile sorumlu tutulmadı.

İsrail son olarak 2022’de Batı Şeria'daki bir mülteci kampında haber takibi yapan Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi (Shireen Abu Akleh) öldürmüştü.

Akile'nin ölüm yıldönümünde açıklanan rapor, İsrail’in gazetecilere yönelik ölümcül güç kullanımının yanı sıra hesap verebilirlikten uzak, yetersiz soruşturmalarını ortaya koyuyordu.

TIKLAYIN - CPJ'den yeni rapor: İsrail 22 yılda 20 Filistinli gazeteciyi öldürdü

(HA)

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