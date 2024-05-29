Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı İstanbul'da düzenlenecek

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürüttüğü ‘Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’ kapsamında düzenlenecek konferans, Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

‘Güçlü Sivil Toplum’ temasıyla yapılacak konferans, Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerini, dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum örgütü temsilcilerini, akademisyenleri, uzmanları, aktivistleri ve politika yapıcıları bir araya getirecek.

Örgütlenme özgürlüğünün çeşitli boyutlarıyla ele alınacağı iki günlük konferansta farklı oturumlarla sivil alanın önündeki engellerle nasıl mücadele edebileceği ve sivil toplum örgütlerinin nasıl güçlenebileceği konuşulacak.

Konferansın oturum başlıkları şu şekilde;

Demokrasilerin Karşılaştığı Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

Zor Zamanlarda Sivil Toplumun Dayanıklılığı

Örgütlenme Özgürlüğünün Korunması: Hukuki Düzenlemeler

Küresel Sivil Toplum Gündemi ve Uluslararası Örgütlenmelerin Rolü

Yeni Teknolojilerin Sivil Topluma Etkisi

Konferansa, sivil toplum örgütü temsilcileri başvuru yapabilir. Başvurularda hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine öncelik verilecek.

Toplamda 80 sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımı kabul edilecek. İstanbul dışından katılacak 30 katılımcının da konaklama ve yol masrafları karşılanacak.

(AD)