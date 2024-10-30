Uluslararası ödüllü yazarlardan İsrail kültür kurumlarını boykot çağrısı

Farklı ülkelerden, aralarında Nobel ve Pulitzer ödüllü yazarların da olduğu yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basım alanlarında çalışan 1700'ün üzerinde isim, imzaladıkları mektupla İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcılığı normalleştiren ve Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde işbirliği içinde olan İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyurdu.

İsrail kültür kurumlarını boykot edecek 1700’ü aşkın yazar arasında Nobel edebiyat ödüllü yazar Annie Ernaux, Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen, Booker ödüllü Arundhati Roy, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ödüllü Judith Butler ve Rachel Kushner gibi isimler var.

Dün, bugün ve yarın: İsrail'e kültürel boykot

“21'inci yüzyılın en derin krizi”

Filistin Edebiyat Festivali (PalFest) tarafından organize edilen mektupta, "Biz, yazar, yayıncı, edebiyat festivallerinin çalışanları ve kitap üretiminde çalışanlar, 21'inci yüzyılın en derin ahlâki, politik ve kültürel kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bu mektubu paylaşıyoruz," dendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mektupta özetle şu ifadelere yer verildi:

“İsrail, Gazze'yi yaşanamaz hale getirdi. İsrail'in ekimden bu yana öldürdüğü Filistinli sayısını bilmek mümkün değil çünkü İsrail, ölüleri sayma ve gömme altyapısı da dahil tüm altyapıyı yok etti. Biliyoruz ki İsrail, ekimden bu yana Gazze'de en az 43 bin 362 Filistinli öldürdü. Bu, 21'inci yüzyılda çocuklara karşı yapılan en büyük savaş. Uzman ve kurumların aylardır söylediği gibi bu bir soykırım.

“Sanatla aklama”

"Kültür, bu adaletsizlikleri normalleştirmede önemli bir rol oynadı. Sık sık devletle birlikte çalışan İsrail kültür kurumları, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı baskı ve mülksüzleştirmeyi gizleme, sanatla aklama ve olayı bulandırmada oldukça kritik rol oynadı."

"Bu nedenle, Filistinlilere yönelik baskılara ortak olan veya sessizce gözlemleyen İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacağız. Ayrımcı politikalar ve uygulamalar yoluyla veya İsrail'in işgali, ayrımcılığı ve soykırımını normalleştirerek veya gizleyerek Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde işbirliği içinde olanlar ile Filistinlilerin uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamış olan yayıncı, festival, edebiyat ajansları ve yayınlar da dahil olmak üzere İsrail kurumlarıyla işbirliği yapmayacağız." (TY)