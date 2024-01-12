‘Uluslararası Lenin Yüzyılı’ sempozyumu düzenlenecek

Yeni Dönem Yayıncılık, “Uluslararası Lenin Yüzyılı” adında bir sempozyum düzenleyeceğini duyurdu. Sempozyum, 13 Ocak’ta Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 14 Ocak da ise Şişli Tiyatrosu’nda 10.00 ile 17.45 saatleri arasında düzenlenecek.

İki gün sürecek sempozyuma katılacaklar ve konu başlıkları şöyle:

BİRİNCİ GÜN

*Volkan Yaraşır- Devrimin Diyalektiği

* Güney Kore People’s Democracy Party Delegasyonu- Ekim Devriminin Tarihsel Deneyimi ve 21’inci Yüzyıl Devrimin Zaferine etkileri

* Britanya Komünist Partisi-ML Joti Brar- Lenin'in Eseri Günümüz İçin Bir Rehber Olmaya Devam Ediyor

*Önsüz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel- Amaç Dünyanın Devrimci Dönüşümüdür

*Mücadele Birliği Yazarı Cuma Şat- Lenin, Emperyalizm ve Savaş

*Ergun Adaklı- Temel Tehdit: Ortadoğu Halklarının Devrimci Başkaldırısı

*Barış Kaya- Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Lenin

*Dr Meryem Abu Dagga- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

*Yılmaz Ekşi- Ekim Devrimi: Düşü Gerçeğe Dönüştürmek

*Ülkü Şeyda, Başaran Aksu, Şahin Başaraner-İşçi Sınıfının Uzlaşmaz Mücadelesi ve Lenin

İKİNCİ GÜN

*Fikret Başkaya- Açılış konuşması

*Ergül Çiçekler- Lenin’de Sosyalizm

*Dr Öğretim üyesi Cihan Cinemre- Türkiye Tarımının Kapitalistleşmesine Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi Yoluyla Bakmak

*Yusuf Alkım- Devrimin Güncelliği ve Leninist Örgütün Gerekliliği

*Ezgi Yergin- Devrimci Öznenin Tarihteki Rolü

*Antropolog Sibel Özbudun- Lenin ve Kadınların Kurtuluşu Üzerine

*Emekçi Kadınlar (EKA) Fatma Yıldırım- Bir Demokrasi Sorunu Olarak Kadın “Sorunu”

*Mücadele Birliği Platformu Muhammed Hizmetçi- Lenin’de Devrimci Gençlik Örgütlenmesi

*Avukat Seher Dursun- Bolşevik Partiye Dair Değerlendirmeler

*ABD Workers World Party üyesi Richie Merino

*Moskova Komünist Uluslararası Tugay Koordinatörü, Rusya Federasyonu Komünist Parti üyesi Tatiana Desiatova

*Sosyalist Platform’dan Ilia Lobjanidze- Sovyetler Sonrası Dönemde Gürcistan’da Anti Komünizm

(EMK)