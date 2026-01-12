Uluslararası Kürtaj Mücadeleleri İstanbul’da buluştu

Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı ve Women on Web tarafından yürütülen Kürtaj Hakkım çalışması kapsamında, 11 Ekim’de İstanbul’da Uluslararası Kürtaj Mücadeleleri Konferansı düzenlendi. Konferans, Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden feministleri bir araya getirerek kürtaj hakkının güncel durumunu ve mücadele pratiklerini tartışmaya açtı.

Konferansta Arjantin, Fransa, Tunus, Moldova ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkeden deneyimler paylaşıldı; kürtaj hakkına erişimde yaşanan güncel sorunlar, feminist mücadelelerin stratejileri ile medikal kürtaj ve teletıp gibi yaygın kullanılan yöntemler ele alındı.

Konferans süresince yürütülen tartışmaların ve paylaşılan deneyimlerin daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla hazırlanan yayın, uluslararası feminist dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma, kürtaj hakkı mücadelesinin farklı coğrafyalardaki ortaklıklarını ve ayrışan yönlerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Kitaba kurtajhakkim.org web sitesinden erişebilirsiniz: https://kurtajhakkim.org/kurtaj_folder/uploads/2026/01/Kurtaj_Hakkim_Konferans-kitap.pdf

Oturum videolarına (Türkçe altyazılı) YouTube'dan ve web sitesinden erişebilirsiniz: https://www.youtube.com/playlist?list=PLejltIY-xl4xDDLvYaOCWzL9fZdgMOO_g

Konferans sırasında referans verilen Dünya Sağlık Örgütü'nün Kapsamlı Kürtaj Hizmetleri Kılavuzu Özeti'ni geçtiğimiz aylarda Türkçe çevirdik. Okumak için: https://kurtajhakkim.org/dso-kapsamli-kurtaj-hizmeti-kilavuzu/

