Uluslararası Koalisyon güçlerinden ‘Doğu Halep’ çıkarması

Suriye’nin Halep vilayetinin doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir-Meskene hattında askerî gerginlik sürerken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Koalisyon güçleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Kadın Koruma Birlikleri’nden (YPJ) komutanlarla birlikte Deyr Hafir’e gitti.
Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA), ABD güçleriyle birlikte görev yapan bir askerî kaynağa dayandırdığı habere göre, Tabka’dan hareket ederek Deyr Hafir’e ulaşan heyette ABD’li bir komutanın yanı sıra YPJ Komutanı Rojhilat Afrin ile SDG komutanlarından Çiya Kobanî de yer alıyor.
مدرعات للتحالف الدولي وأخرى لقوات سوريا الديمقراطية تتجه من مدينة الطبقة إلى دير حافر— North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) January 16, 2026
زانا العلي ـ #نورث_برس pic.twitter.com/twET49o6tL
Ziyaretin, geçici hükümet güçleri ile SDG arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla yapıldığını belirten kaynak, heyetin ayrıca bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydetti.
CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı
Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Tabka ve Rakka semalarında başlayıp Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’e kadar uzanan hat boyunca Uluslararası Koalisyon’a ait helikopter uçuşlarının da gözlemlendiğini bildirdi.
عدسة #المرصد_السوري: تحليق لطيران #التحالف_الدولي في أجواء بلدة #ديرحافر شرق #حلب pic.twitter.com/PVC0Vhrmbr— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 16, 2026
