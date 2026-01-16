Uluslararası Koalisyon güçlerinden ‘Doğu Halep’ çıkarması

Suriye’nin Halep vilayetinin doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir-Meskene hattında askerî gerginlik sürerken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Koalisyon güçleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Kadın Koruma Birlikleri’nden (YPJ) komutanlarla birlikte Deyr Hafir’e gitti.

Suriye geçici hükümetine bağlı güçler, SDG kontrolündeki Deyr Hafir–Meskene hattını 13 Ocak’ta “kapalı askerî bölge” ilan ederek bölgeye yığınak yapmıştı. Öte yandan Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, “SDG’nin sivillerin geçişini engellediği” iddiasıyla insani yardım koridorunun bugün 09.00–17.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, “sivillerin geçişini engelleyecek her türlü mevzinin uygun şekilde hedef alınacağı” belirtildi. (Harita: El-İhbariye)

Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA), ABD güçleriyle birlikte görev yapan bir askerî kaynağa dayandırdığı habere göre, Tabka’dan hareket ederek Deyr Hafir’e ulaşan heyette ABD’li bir komutanın yanı sıra YPJ Komutanı Rojhilat Afrin ile SDG komutanlarından Çiya Kobanî de yer alıyor.

مدرعات للتحالف الدولي وأخرى لقوات سوريا الديمقراطية تتجه من مدينة الطبقة إلى دير حافر



زانا العلي ـ #نورث_برس pic.twitter.com/twET49o6tL — North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) January 16, 2026

Ziyaretin, geçici hükümet güçleri ile SDG arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla yapıldığını belirten kaynak, heyetin ayrıca bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Tabka ve Rakka semalarında başlayıp Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’e kadar uzanan hat boyunca Uluslararası Koalisyon’a ait helikopter uçuşlarının da gözlemlendiğini bildirdi.

