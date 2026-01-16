ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.01.2026 16:30 16 Ocak 2026 16:30
 SG: Son Güncelleme: 16.01.2026 17:08 16 Ocak 2026 17:08
Okuma:  2 dakika

SDG-ŞAM GERİLİMİNE ABD MÜDAHALESİ

Uluslararası Koalisyon güçlerinden ‘Doğu Halep’ çıkarması

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, SDG ve YPJ komutanlarıyla birlikte, Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin hedefindeki Deyr Hafir’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Uluslararası Koalisyon güçlerinden ‘Doğu Halep’ çıkarması

Suriye’nin Halep vilayetinin doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir-Meskene hattında askerî gerginlik sürerken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Koalisyon güçleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Kadın Koruma Birlikleri’nden (YPJ) komutanlarla birlikte Deyr Hafir’e gitti.

Suriye geçici hükümetine bağlı güçler, SDG kontrolündeki Deyr Hafir–Meskene hattını 13 Ocak’ta “kapalı askerî bölge” ilan ederek bölgeye yığınak yapmıştı. Öte yandan Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, “SDG’nin sivillerin geçişini engellediği” iddiasıyla insani yardım koridorunun bugün 09.00–17.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, “sivillerin geçişini engelleyecek her türlü mevzinin uygun şekilde hedef alınacağı” belirtildi. (Harita: El-İhbariye)

Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA), ABD güçleriyle birlikte görev yapan bir askerî kaynağa dayandırdığı habere göre, Tabka’dan hareket ederek Deyr Hafir’e ulaşan heyette ABD’li bir komutanın yanı sıra YPJ Komutanı Rojhilat Afrin ile SDG komutanlarından Çiya Kobanî de yer alıyor.

Ziyaretin, geçici hükümet güçleri ile SDG arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla yapıldığını belirten kaynak, heyetin ayrıca bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı
CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı
14 Ocak 2026

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Tabka ve Rakka semalarında başlayıp Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’e kadar uzanan hat boyunca Uluslararası Koalisyon’a ait helikopter uçuşlarının da gözlemlendiğini bildirdi.

(VC)

SDG-Şam anlaşması sdg suriye demokratik güçleri Suriye abd ordusu uluslararası koalisyon Deyr Hafir doğu halep
