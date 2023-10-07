Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında silahlı şiddetin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi ifade ederek, "sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Carboni, tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uymaya çağırdı ve bunun "müzakere edilemez" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu sabah gördüğümüz fotoğraflar ve raporlar kesinlikle dehşet verici. Sivillere yönelik şiddet korkunç ve haklı gösterilemez. Bu durumun tırmanmaya devam etmesi halinde her iki taraftaki siviller büyük zarar görecek.

Yakalanan veya gözaltına alınan kişilerle ilgili raporların farkındayız. Rehin alma eyleminin veya bununla tehdit etmenin uluslararası insani hukuk uyarınca yasak olduğunu açıkça belirtmek isterim."

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ICRC Direktörü Carboni, "askerler dahil olmak üzere gözaltına alınan herkese insanca ve onurlu bir şekilde davranılması gerektiğini" vurguladı.

Sağlık çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasına ilişkin ise "Yardıma ihtiyacı olan kişilerin tedavi görmesini sağlamak için sivillerin yanı sıra sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin de korunması gerekiyor. Ölülere de onurlu bir şekilde davranılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı. İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda en az 200 İsrailli hayatını kaybederken, yaralıların sayısı 1100'ü geçti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise 160'tan fazla yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1697 Filistinlinin de yaralandığı açıkladı.

(VC)