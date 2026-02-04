Uluslararası Kadınlar İttifakı’ndan Rojava çağrısı

Uluslararası Kadınlar İttifakı (IWA) Avrupa Örgütü, Rojava Devrimi ve bölgedeki kadınlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İttifak, 6 Ocak’ta başlayan saldırıların taban demokrasisini ezmeyi, kadın özgürlüğünü ortadan kaldırmayı ve terör yoluyla ataerkil, merkeziyetçi bir yönetimi yeniden dayatmayı hedeflediğini vurguladı.

Açıklamada, geçen ay yaşanan saldırıları Colani’ye bağlı güçlerin gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ise bu süreci organize ettiği ifade edildi. IWA, bu saldırıların ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye gibi uluslararası güçlerin onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini savundu. İttifak ayrıca uluslararası sermayeyi de sorumlular arasında göstererek, doğalgaz ve petrol şirketlerini, silah tüccarlarını ve ekonomik aktörleri suçladı.

“Savaşın başlıca hedefi kadınlar”

IWA, savaşın en temel hedefinin kadınlar olduğunu belirtti. Açıklamada, kadın savaşçıların infaz edildiği, cenazelerin tahrip edildiği, yakalanan kadınların katledildiği ya da zorla kaybedildiği ifade edildi. İttifak, kadınların ganimet gibi sergilendiğini, koparılmış saç örgülerinin tahakkümün simgesi olarak geçit törenlerinde teşhir edildiğini ve kadın direnişine ait anıtların yıkıldığını kaydetti. Bu uygulamaların kadın özgürleşmesinin hafızasını ve geleceğini yok etmeyi amaçlayan terör eylemleri olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda IWA, dünya genelindeki kadınlara, feminist hareketlere, sendikalara, devrimci örgütlere ve tüm anti-emperyalist güçlere çağrı yaptı.

MA'nın haberine göre, İttifak, sürekli seferberlik yoluyla Rojava kadın devriminin savunulmasını, sokaklarda ve kamusal alanlarda baskının sürdürülmesini istedi. Ayrıca Rojava’ya saldıran güçlere meşruiyet, finansman ve işbirliği verilmemesi çağrısında bulundu.

IWA, sahada direnen kadınların yanında durulması gerektiğini vurguladı, “Onlar kurban değil, devrimcidir” dedi.

(EMK)