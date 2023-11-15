Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali yarın başlıyor
Devlet Tiyatroları'nın ilkini geçen yıl düzenlediği "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali” 16 - 26 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.
Farklı ülkelerden sadece kadınların yazdığı tiyatro metinlerinin yanı sıra kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler Atatürk Kültür Merkezi ile Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnelerinde takip edilebilir.
Festivalde; Küba, Bulgaristan, Tataristan, Moldova, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye’den toplam 12 oyun yer alıyor.
Oyunlar
Bernarda, Hayır! / Ecos Company / Küba
Yabancı / Galiasgar Kamal Tatar Devlet Akademik Tiyatrosu / Tataristan
Gogol’ün Ruhu / Lofça Dram Tiyatrosu / Bulgaristan
Gardenya / Cumhuriyet Müzikal-Dram Tiyatrosu / “B.P.Hasdeu” Moldova
Karaiskakena Efsanesi / VAULT Theatre Plus / Yunanistan
Lena, Leyla ve Diğerleri / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye
Çarpışma / İstanbul Devlet Tiyatrosu / Türkiye
Macbeth / Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları / Türkiye
Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi / İstanbul Devlet Tiyatrosu / Türkiye
Fare Kapanı / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye
Çocukların Kulaklarını Kapadım / Gori Devlet Dram Tiyatrosu / “Giorgi Eristavi” Gürcistan
Son Gece Mahallesi / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye
Söyleşi ve atölyeler
Tasarım Atölyesi: “Sanatsal Yaratım – Dönüşüm” Prof. Fatma Refika Tarcan Doç. Fatma Öztürk Hakan Dündar
Dramatik Yazarlık Atölyesi: “Dramatik Yazımda Kadının Sonsuz Yolculuğu” Prof.Dr.Türel Ezici
Oyunculuk Atölyesi "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" Yeşim Alıç
Söyleşi: Bernarda, Hayır! Ana Rosa Meneses
Söyleşi: Yabancı Farid Bikchantaev
Söyleşi: Gogol’ün Ruhu Bilyana Petrova
Söyleşi: Çarpışma Müge Oskay
Seminer: “Ortaçağ’dan Shakespeare’e Sahneler ve Kostüm Tasarımı” Sevgi Türkay
Söyleşi: Lena, Leyla ve Diğerleri Ayşen İnci
Söyleşi Eskişehir BB. Şehir Tiyatrosu - Macbeth
Söyleşi: Gardenya Luminița Țîcu
Söyleşi: Çocukların Kulaklarını Kapadım Elene Matskhonashvili
Söyleşi ve Performans; Performans "Medea", Söyleşi "Sahnede ve Metinde Kadın Sesi"
Canan Kırımsoy, Dilek Tekintaş, Emre Koyuncuoğlu, Eren Aysan, Zeynep Kaçar
Söyleşi: Son Gece Mahallesi Devrim Pınar Gürbüzoğlu
Söyleşi: Karaiskakena Efsanesi Sofia Kapsourou(AÖ)