Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali yarın başlıyor

Devlet Tiyatroları'nın ilkini geçen yıl düzenlediği "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali” 16 - 26 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Farklı ülkelerden sadece kadınların yazdığı tiyatro metinlerinin yanı sıra kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler Atatürk Kültür Merkezi ile Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnelerinde takip edilebilir.

Festivalde; Küba, Bulgaristan, Tataristan, Moldova, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye’den toplam 12 oyun yer alıyor.

Oyunlar

Bernarda, Hayır! / Ecos Company / Küba

Yabancı / Galiasgar Kamal Tatar Devlet Akademik Tiyatrosu / Tataristan

Gogol’ün Ruhu / Lofça Dram Tiyatrosu / Bulgaristan

Gardenya / Cumhuriyet Müzikal-Dram Tiyatrosu / “B.P.Hasdeu” Moldova

Karaiskakena Efsanesi / VAULT Theatre Plus / Yunanistan

Lena, Leyla ve Diğerleri / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye

Çarpışma / İstanbul Devlet Tiyatrosu / Türkiye

Macbeth / Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları / Türkiye

Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi / İstanbul Devlet Tiyatrosu / Türkiye

Fare Kapanı / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye

Çocukların Kulaklarını Kapadım / Gori Devlet Dram Tiyatrosu / “Giorgi Eristavi” Gürcistan

Son Gece Mahallesi / Ankara Devlet Tiyatrosu / Türkiye

Söyleşi ve atölyeler

Tasarım Atölyesi: “Sanatsal Yaratım – Dönüşüm” Prof. Fatma Refika Tarcan Doç. Fatma Öztürk Hakan Dündar

Dramatik Yazarlık Atölyesi: “Dramatik Yazımda Kadının Sonsuz Yolculuğu” Prof.Dr.Türel Ezici

Oyunculuk Atölyesi "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" Yeşim Alıç

Söyleşi: Bernarda, Hayır! Ana Rosa Meneses

Söyleşi: Yabancı Farid Bikchantaev

Söyleşi: Gogol’ün Ruhu Bilyana Petrova

Söyleşi: Çarpışma Müge Oskay

Seminer: “Ortaçağ’dan Shakespeare’e Sahneler ve Kostüm Tasarımı” Sevgi Türkay

Söyleşi: Lena, Leyla ve Diğerleri Ayşen İnci

Söyleşi Eskişehir BB. Şehir Tiyatrosu - Macbeth

Söyleşi: Gardenya Luminița Țîcu

Söyleşi: Çocukların Kulaklarını Kapadım Elene Matskhonashvili

Söyleşi ve Performans; Performans "Medea", Söyleşi "Sahnede ve Metinde Kadın Sesi"

Canan Kırımsoy, Dilek Tekintaş, Emre Koyuncuoğlu, Eren Aysan, Zeynep Kaçar

Söyleşi: Son Gece Mahallesi Devrim Pınar Gürbüzoğlu

Söyleşi: Karaiskakena Efsanesi Sofia Kapsourou(AÖ)