Uluslararası İstanbul Dans Günleri 22-30 Nisan’da

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

29 Nisan Dünya Dans Günü’ne denk gelen etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından, projeSahne işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Uluslararası dansçıların gösterilerini şehrin farklı mekânlarında İstanbullularla buluşturan etkinlik kapsamında performansların yanı sıra atölyeler, söyleşiler, dans temalı film gösterimleri ve konserler de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Festivalde bir hafta boyunca flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin temsilcileri İstanbul’da sahnede oalcak.

Etkinlikler, Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması ve Çubuklu Silolar’da gerçekleşecek.

Festivalin açılışını, Flamenko dansçısı Patricia Guerrero yapacak. Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde ayrıca, İtalya’nın uluslararası çağdaş dans topluluğu Komoco, pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, İstanbul merkezli dans stüdyosu Swing Planet, Shaman Dans Tiyatrosu ve dans sanatçısı, koreograf Bedirhan Dehmen de performanslarını sahneleyecekler. Ayrıca Almanya’dan Vehbi Can Yeşil, Yunanistan’dan Kalli Tarasidou ve Fransa’dan Junior Bosila Banya performanslarını sergileyecekler.

Odağına dansı alan yapımlar; “Siyah Kuğu/Black Swam” (2010), “Özgürlük Dansı/Jimmy's Hall” (2014) ve “Âşıklar Şehri/La La Land” (2016) filmleri de Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.(AÖ)