Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya’da başlıyor

Dünyadaki İşçi Filmleri Festivalleri ortak ağıyla hareket eden ve her yıl 1 Mayıs’ta yola çıkarak çeşitli illerde halkla buluşan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Antalya ayağı 16 Aralık’ta düzenlenecek galayla başlayacak.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Akdeniz Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Antalya Şubeler Platformu, Antalya Tabip Odası (ATO) ve Antalya Halkevi’nin ortaklığından düzenlenen 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin tanıtım toplantısı Antalya Eğitim Sen Şubesi’nde yapıldı.

“Sponsorsuz, yarışmasız, alternatif bir festival”

16-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festivale ilişkin basın açıklamasını KESK dönem sözcüsü Kadir Öztürk, okudu.

Öztürk, Uluslararası İşçi filmleri Festivali’nin 18. yılını doldurduğunu “sponsorsuz, yarışmasız, ücretsiz, alternatif bir festival” olduğunu vurguladı: “2006 yılında ‘Üretin Gösterelim’ dedik ve ardından yıllardır, dünyadaki İşçi Filmleri Festivallerinin ortak ağıyla ürettiklerinizi gösteriyoruz. Ana akım sinema salonları tekeline karşı, alternatif ve ücretsiz gösterimler yapmaya ve ana akım sinema salonlarında yer bulamamış filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyoruz.”

"Bir replik umut verir, umut yayılır"

Son yıllarda çok sayıda festival ve filmin yasaklandığını hatırlatan Öztürk, programı açıkladıktan sonra konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir replik umut verir, umut yayılır. Bir sahne yüzümüzü güldürür, mutluluk yayılır. Bir müzik hüznünü içimizde tuttuğumuz acılara dokunur, acılar yayılır. Sanat iyileştirir.

Bir gerçekle yüzleştirir, yalanın mumu söner. O yüzdendir ki diktatörlüklerde festivaller yasaklanır, müzik engellenir, kitaplar yakılır. Sanatın değiştirici/ dönüştürücü gücüne inanan festival ekibi olarak eşitliğin, adaletin, barışın sesini ve yükselen hakikati gösteren pek çok yapımı seçtik ve sizlerle buluşturuyoruz.”

TTB’ye yönelik baskılara tepki

ATO Yönetim Kurulu üyesi Cumhur İzgi de Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik baskılara değindi. İzgi, TTB’nin yargı eliyle susturulmak istendiğini ancak TTB’nin Merkez Konseyinden ibaret olmadığını, tüm hekimlerin TTB olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

İzgi, “TTB 70 yıllık tarihinde hekim emeği ve hekimlik ile birlikte sağlık hakkı ve bunun olanağını sağlayan demokrasi, barış mücadelesini sürdüren bir meslek örgütü. Bu bağlamda TTB ve tabip odaları emeğin görünür kılındığı bu festivalin parçası olmayı sürdürecektir” dedi.

Festival programı

100’den fazla film gösterilecek

KESK dönem sözcüsü Kadir Öztürk’ün açıkladığı programa göre; Antalya’da 16-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde yine dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den ezilenlerin, sömürülenlerin, direnenlerin öykülerini anlatan 100’e yakın uzun metrajlı ve kısa filmler ile belgeseller seyircinin karşısına çıkacak.

Filmlerin sendikalar, kitle örgütleri binaları ile bazı kuruluşlarda gösterileceği, ayrıca Antalya merkezin yanı sıra Finike ve Kaş’ta da festival film gösterimlerinin yapılacağı belirtildi.

Galaya tüm halk davetli

Festivalin açılışı, 16 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de Konyaaltı Cemevi Korkmaz Tedik Salonu’nda yapılacak. Tüm halkın davetli olduğu galada emek, özgürlük, doğa ve kent savunucularına plaket verilecek.

Altın Portakal Film Festivali’nde iktidarın baskıları sonucu “Kanun Hükmü” isimli belgeseli yasaklanan yönetmen Nejla Demirci de katılacak.

Navnişan (Adres), Don Don Kurşunu, Living Wage (Yasam Ücreti) filmlerinin gösterileceği gecede Eda Dere, Deniz Tanrıverdi ve Hekimhan Hekimoğlu sahne alacak.

Festivaldeki panel ve söyleşiler

17 Aralık: Antalya Tabip Odası salonunda, TTB’nin şubat depremlerinin ardından bölgede yürüttüğü çalışmaları konu alan “Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut” belgesel filmi gösterilecek.

Ardından filmin yönetmeni Sibel Tekin ve “Kanun Hükmü”nün yönetmeni Nejla Demirci ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

1968'de üniversiteye başlamasıyla öğrenci hareketlerine katılan, dönemin öğrenci liderlerinin yanında mücadele eden Tayfur Cinemre'nin motosikleti ile ODTÜ'den başlayıp işkencehaneye, hapishaneye, arkadaşlarının katledilmesine tanıklığına giden yolculuğunu anlatan, “Beyaz Motosiklet” belgesel filmi gösterilecek. Ardından filmin yönetmenleri Esma Karaca, Sibel Tekin ile Baküs Sahne’de bir söyleşi gerçekleştirilecek.

24 Aralık’ta Hacı Bektaş Cemevi toplantı salonunda DISK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar'ın konuşmacı olarak katıldığı işçi direnişçileri üzerine bir panel yapılacak.

(RT)