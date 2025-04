Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 20 yaşında

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 17 ülkeden toplam 81 filmi, her zamanki gibi sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak seyirciyle sunuyor.

Festival, dünyanın dört bir yanından başvurulan 394 film arasından seçilen 59 yerli ve 22 yabancı filmi 1-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de seyircilerle buluşturacak.

3 şehir 16 salon

Film gösterimleri İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit Etkinlik Salonu’nda; Anadolu yakasında ise Barış Manço Kültür Merkezi ve TAK-Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenecek.

Ankara’daki gösterim mekanları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Mülkiyeliler Birliği, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi, Kült Kavaklıdere Sineması olarak belirlenirken; İzmir’de ise Fransız Kültür Merkezi, Türkan Saylan Kültür Merkezi, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Marsyas Sahne, Karşıyaka Halkevi, Sanathane, Menderes Kültür ve Yaşam Derneği gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Açılış geceleri 2 Mayıs’ta

Festivalin İstanbul açılış gecesi, 2 Mayıs Cuma saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak. Gecenin sunuculuğunu Emre Canpolat üstlenecek. Açılış filmi, ev işçiliğinin görünmez emeğini ve işveren-işçi arasındaki sınıfsal çatışmayı anlatan Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü” filmi olacak.

Yeşim Ustaoğlu’na teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede, her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Bu yılın set emekçisi, cast direktörü Ezgi Baltaş.

Festivalin Ankara açılış gecesi, 2 Mayıs’ta saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Açılış filmi “Bizim İsmail”, 17 yılını zindanlarda geçiren doktor İsmail Beşikçi’nin hayatını ve mücadelesini anlatıyor. Belgesel filminin yönetmeni Fatin Kanat da açılış gecesine katılacak.

Festivalin İzmir açılış gecesi, 2 Mayıs Cuma saat 19.30’da İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılacak. Açılış filmi de Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü” filmi olacak. Açılış gecesinin onur konuğu ise Nazan Kesal.

Bu yıl festivalde, çocuk temasına da özel bir yer ayrıldı. Çocukların işçileştirilmesi, savaş ve göç temalarının çocuk dünyasındaki izlerini irdeleyen bu bölümde çeşitli filmler gösterilecek. Tema kapsamında İstanbul’da bir panel düzenlenecek. 10 Mayıs Cumartesi 17.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Çocuk haklarıyla çocuktur” başlıklı panelde Aslı Odman ve Bülent Şık konuşmacı olacak.

Yeşim Ustaoğlu retrospektifi

Festivalde bu yıl yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk”, “Bulutları Beklerken”, “Pandora’nın Kutusu”, “Araf” ve “Sırtlarındaki Hayat” filmlerinden oluşan bir retrospektif yer alacak. Ayrıca 10 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Aynalıgeçit’te yönetmenin katılımıyla bir "Ustalık Sınıfı" düzenlenecek.

“Dargeçit” belgeseli ve panel

Berke Baş’ın 1995’te Mardin Dargeçit’te zorla kaybedilenler ve JİTEM davasını anlatan “Dargeçit” belgeselinin gösterimi, 10 Mayıs’ta Aynalıgeçit’te yapılacak.

Gösterimin ardından Hafıza Merkezi katkısıyla “Zamana Direnenler: Kayıplar İçin Adaletin İzinde” paneli düzenlenecek. Panelde kayıp yakınları ve Cumartesi Anneleri/İnsanları adalet mücadelesini paylaşacak.

Uluslararası konuklar

İsviçreli yönetmen Samir Spinnler, 6 Mayıs’ta Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki gösterim sonrası; Amerikalı yönetmen Nellie Kluz ise 9 Mayıs’ta Beyoğlu Pera’da ve 10 Mayıs’ta Aynalıgeçit’te filmlerinin gösterimleri ardından söyleşilere katılacak.

Ankara’da her gün panel ve söyleşiler

Ankara’da festival süresince her gün etkinlikler düzenlenecek. Gürsel Korat ile söyleşi, dezenformasyon paneli, film gezisi, O’film ve Çark filmi üzerine söyleşiler, Selda Taşkın ve Prof. Dr. Serdar Öztürk ile kurgu ve film dili üzerine oturumlar yapılacak. Ayrıca özel gösterimler Mor Patika Kadın Derneği, ODTÜ Vişnelik Mezunlar Derneği ve ODTÜ Sinema Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşecek.

İzmir’de yürüyüş ve kuir direniş etkinlikleri

Festivalin İzmir ayağı, 1 Mayıs yürüyüşüyle başlayacak. Saat 11.30’da Borsa Binası, SGK önünde bir araya gelecek olan festival gönüllüleri, İFF korteji oluşturarak 1 Mayıs alanına yürüyecek.

İzmir’de her gün farklı mekanlarda yönetmen katılımlı film gösterimleri olacak. Festival, 3 Mayıs Cumartesi, Fransız Kültür Merkezi’nde 18.30’da “Gukla” filmi başlayacak. Sonrasında film üzerine konuşulacak.

4 Mayıs’ta Hayat KuirFest ve 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte, kuir sinemanın mücadeleci sesi İzmirli izleyiciyle buluşacak.

5 Mayıs’ta Temel Conta işçilerinin grev alanında özel bir gösterim yapılacak. Festival, 11 Mayıs’ta Bergama Vapuru'ndaki kapanış etkinliği ve "Işığın Hasadı" filmiyle son bulacak.

İFF’den ‘20. yıl’ kitabı Festivalin 20. yılı vesilesiyle NotaBene Yayınları’ndan çıkan “Değişen Sinema, Değişen Seyirci, Film Festivalleri ve Alternatif Arayışları” kitabının tanıtımları İstanbul’da 3 Mayıs’ta Aynalıgeçit’te, Ankara’da ise 11 Mayıs’ta Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.

Türkiye prömiyerleri

Bu yıl festivalde Türkiye’de ilk kez gösterilecek 22 film yer alıyor. Türkiye’den Mümeyyiz, Tempus, Belirsiz Mahal ve Gorgon öne çıkıyor.

Uluslararası kurmaca filmler arasında iki uzun metraj film Türkiye galasını yapacak, Totman: Ölü Adam Sistemi (Arillo de Hombre Muerto, Alejandro Gerber Bicecci, Meksika) başrolde Adriana Paz’ın yer aldığı, kaybolan kocasının izini Meksika’nın bürokratik labirentlerinde süren bir kadını anlatıyor. Kıbrıs’tan Afrika Yıldızı (Africa Star, Adonis Florides) üç kuşaktan Kıbrıslı kadının, bir adamın 1945’teki hatasının gölgesinde şekillenen hayatlarını anlatıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterim yapacak uzun metraj uluslararası belgesellerden bazıları şöyle:

Sessiz Ağaçlar (Silent Trees, Agnieszka Zwiefka) Polonya-Belarus sınırında sıkışan 16 yaşındaki Kürt kızı Runa’nın, küresel mülteci krizi döneminde geçen, kısmen animasyonlu büyüme hikâyesini anlatıyor. Dells (The Dells, Nellie Kluz, ABD) Wisconsin’e yeni gelen uluslararası öğrenci işçilerin hayal ve gerçeklik arasında yaşadıkları çatışmayı aktarıyor.

Fabrika (Factory Drop, Petja Pulkrabek, Almanya), Hayalet İşçiler (Ghost Workers, Lisette Olsthoorn, Hollanda), İçerideki Gece (La Noche Dentro, Antonio Cuesta, İspanya), İşçi Sınıfının Mucizevi Bir Şekilde Ecnebileşmesi (The Miraculous Transformation of the Working Class Into Foreigners, Samir Spinnler, İsviçre - İtalya), Hayat Bir Oyundur (Life is a Game, Luca Quagliato, Laura Carrer, İtalya), Kızıl Yıldız (Roja Estrella, Coti Donoso, Şili), Togoland Gösterimleri (Togoland Projections, Jürgen Ellinghaus, Fransa, Almanya, Togo).

Festival İstanbul, Ankara ve İzmir etaplarının ardından, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde ve noktasında düzenlenecek.

Festival programı ve seçkisine iff.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

