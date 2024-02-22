Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (​IASC), Gazze'de insani yardım sistemini kurtarmak için çağrı yaptı.

IASC, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

7 Ekim'in ardından 5 aydan daha kısa bir sürede on binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne ve yerlerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının yaşam için temel ihtiyaçlar olan gıda, su, temizlik ve sağlık hizmetlerinden ciddi boyutta yoksun olduğu ifade edildi.

Sağlık sistemi

Açıklamada, sağlık sisteminin çok ciddi şekilde kötüleştiği aktarılırken, 36 hastaneden sadece 12'sinin kısmen hizmet verdiği belirtildi.

Hastalığın yaygınlaştığı, açlığın arttığı ve suyun azaldığı kaydedilen açıklamada, temel altyapıların da yok edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gıda üretimi durdu. Hastaneler çatışma alanına dönüştürüldü ve 1 milyon çocuk günlük olarak travmalara maruz kalıyor" dendi.

“Refah” uyarısı

Refah'ın da çatışma alanına dönüştüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu yoğun nüfuslu bölgede daha fazla çatışma çok büyük can kaybına yol açar ve halihazırda çok kötü durumda olan insani sisteme ölümcül darbe vurur" uyarısı yapıldı.

"Gazze'de güvenli hiçbir yer yok" vurgusu yapılan açıklamada, insani yardım çalışanlarının da büyük risk altında çalıştığına dikkat çekildi.

“Acil insani ateşkes”

IASC, "İnsani yardım sistemini kurtarmak için çağrıda bulunuyoruz" dedi ve bu çerçevede temel ihtiyaçlar olan ilaç, içme suyu, gıda ve barınak sağlanabilmesi için belli koşulların yerine getirilmesi istendi:

"Acil insani ateşkes sağlanması, sivillerin ve altyapının korunması, rehinelerin serbest bırakılması, tüm geçiş yerlerinden insani yardımın geçişinin sağlanması, insani yardım dağıtanlara güvenlik garantisi verilmesi, etkili bir uyarı sistemi kurulması, patlayıcılardan temizlenmiş yolların inşa edilmesi, istikrarlı iletişim ağı kurulması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na gerekli malzemelerin sağlanması, BM ve sivil toplum örgütlerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarının son bulması çağrısında bulunuyoruz."

Uluslararası insan hakları hukuku

İnsani yardım örgütlerinin tüm risklere rağmen kararlılığını koruduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e uluslararası insancıl ve insan hakları hukuku çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, diğer ülkelerin liderlerinden de daha büyük bir faciayı engellemeleri talep edildi.

BM: Gazze'de kamu sağlığı çökmeden harekete geçilmeli Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın toplantısında Gazze’deki duruma dair açıklama yaptı. Gazze'de birçok insanın temiz suya erişiminin olmadığını belirten Dujarric, İsrail'den gelen 3 su boru hattının sadece birinin çalıştığını söyledi. Dujarric, Gazze'de yer altı su kuyularının yüzde 83'ünün de servis dışı olduğunu, atık su arıtım tesislerinin ise hiçbirinin çalışmadığını kaydetti. BM ve ortaklarının, kötü hijyen koşulları ve kirli suyun korkunç etkileri karşısında sıklıkla uyarıda bulunduğunu anımsatan Dujarric, buna rağmen insani yardım çalışmalarının kısıtlanmaya devam edildiğini dile getirdi. Dujarric, Gazze'de kamu sağlığı çökmeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bulaşıcı hastalıklar yayılmaya devam ederken su, hijyen ve sağlık servislerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Bunun için Gazze'ye yardım dağıtımını engelleyen hususların kaldırılması gerek" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)