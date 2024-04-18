Uluslararası ifade özgürlüğü örgütü IFEX'in kongresinde 'savunuculukta yenilenme' konuşuldu

Dünyada ifade özgürlüğünü savunan, Türkiye’den bianet ve P24 dâhil 100’ü aşkın ifade özgürlüğü örgütünün üyesi olduğu IFEX'in genel kurul ve konferansı 14-16 Nisan’da Almanya başkenti Berlin’de yapıldı.

Yüzlerce hak savunucusu ve gazetecinin katıldığı etkinliklere, Türkiye’den bianet Genel Koordinatörü Evren Gönül, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, Sivil Alan Araştırmaları Derneği’nden Berna Akkızal ve Baran Kaya ile Platform 24 (P24) yetkilisi Andrew Finkel katıldı.

Erol Önderoğlu, dünya çapında 70’i aşkın ülkeden 100’den fazla üyesi bulunan IFEX’te 2015’ten itibaren iki yıl konsey üyesi olarak görev yapmıştı.

Yeni güçlüklere karşı mücadeleyi adapte etmek

Sivil topluma yönelik fon sağlayan kuruluşların da temsil edildiği bu yılki etkinlikler, sivil toplum, hak hareketleri ve gazetecilerin dünyada savaş, otoriterlik ve bölgesel istikrarsızlıklardan payını aldığı bir ortamda gerçekleşti.

Katılımcılar, Gazze ve Ukrayna gibi savaşların bölgesel ve küresel etkileri, hak savunuculuğunun kronik krizler veya ani gelişmelere göre dönüşümüne dair güçlükleri de gündeme getirdi. Yeni savunu yöntemlerinin deneyim olarak paylaşıldığı etkinliklerde gündeme gelen temalardan biri de “Almanya’da ifade özgürlüğünün durumu” oldu.

Filistinlilerin dijital haklarını izleyen ve savunan Arap Sosyal Medyayı Geliştirme Merkezi (7amleh) temsilcisi Nadim Nashif, Körfez İnsan Hakları Merkezi (GCHR) yetkilisi Khalid İbrahim, Medya Özgürlüğü ve Kalkınma için Araştırma Merkezi (I’mal), RSF’den Savunu Direktörü Antoine Bernard, Media Defence Programı Direktörü Dorothée Archambault, Medyanın Profesyonelleşmesi için Güneydoğu Avrupa Ağı (SEENPM) İletişim Sorumlusu Hilma Unkic, PEN Kanada’dan Bredan de Caires, Karikatürist Hakları Örgütü İcra Direktörü Terry Anderson, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Başkanı Jodie Ginsberg ile Uluslararası PEN, Article 19, Freedom House ve HRW gibi uluslararası hak örgütleri de etkinlikte yer aldı.

(EÖ/VC)