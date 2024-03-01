Uluslararası Hukukçular Delegasyonu, Öcalan’ın avukatlarıyla görüştü

Tecride Karşı Uluslararası Hukukçular Delegasyonu heyeti, bugün Asrın Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde ağır tecrit koşulları altında tutulan ve 36 aydır haber alınamayan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın koşullarına dair Türkiye’de bulunan heyet, İsveç, Güney Afrika, İspanya, İtalya ve Norveç’ten 12 avukattan oluşuyor.

Tecride Karşı Uluslararası Hukukçular Delegasyonu heyeti, İstanbul’dan önce de Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Bakanlık, başvurularını kabul etmedi

MA’nın haberin göre heyeti, Asrın Hukuk Bürosu’nda avukatlar Raziye Öztürk, Rezan Sarıca, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli karşıladı. Tanışma ile başlayan ziyarette, heyete büronun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Heyet üyeleri de, Kürt sorununa karşı yıllardan beridir çalışma yürüttüklerini, mutlak tecride ilişkin de Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptıklarını ancak bu başvurunun reddedildiğini paylaştı.

Heyet üyeleri, İmralı tecridine ilişkin çok sayıda girişimlerinin olduğunu ifade etti.

AİHM ve CPT raporları

Avukat Cengiz Yürekli, İmralı’daki mutlak tecrit ve “incommunicado” yani haber alınamama haline dair heyete bilgi verdi:

“İmralı, Sayın Öcalan’ın kaçırılmasından sonra inşa edildi. Sayın Öcalan’a özgü olarak inşa edilen bu sistemde 25 yıl geride kaldı. Şu an Sayın Öcalan ile üç müvekkilimiz daha İmralı’da tutuluyor.

İmralı sistemi kuruluşundan itibaren her geçen gün ağırlaşarak geldi. Bu duruma dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin raporları ve CPT’nin 9 adet raporu mevcut. Geldiğimiz durum bizim için oldukça ağır. Son 3 yıldır tek bir haber alamıyoruz. Bu yüzden gelişiniz, bize sunacağınız öneriler çok kıymetli.

Türkiye, sözleşmelerle birlikte Avrupa hukuku kapsamında. Ancak hukuku uygulamayan tek ülke Türkiye değil. Avrupa da İmralı tecridine karşı hukuku uygulamıyor.

Son 3 yılda tek bir avukat, aile ziyareti söz konusu değil. Telefon, mektup ve yazışmaları da engelleniyor. Gönderdiğimiz mektupların verilip verilmediğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Müvekkillerimizin somut durumları ve hangi koşullar altında tutulduğunu bilmiyoruz. Mandela Kuralları gereğince de görüşülmesi gerekirken 3 yıldır avukatları ve ailesi ile görüştürülmeyerek incommunicado uygulanıyor.”

Avukatlar, heyet üyelerine İmralı’ya dair hazırladıkları raporu verdi.

Heyet ayrıca Cumartesi Anneleri/İnsanları, HDK, İHD ve TİHV İstanbul Şubelerini ziyaret edecek.

(AS)