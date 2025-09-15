Uluslararası Hrant Dink Ödülleri bugün sahiplerini buluyor

Bu yıl 17'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Hrant Dink Ödülü töreni bugün saat 20.00–22.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Her yıl Dink'in doğum günü olan 15 Eylül günü düzenlenen tören, Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Tören programı

Oyuncu Hazal Türesan’ın sunacağı törenin açılışında, Sibil ve Zelişah, Sayat Nova’ya ait "Nazani" müziğini yorumlayacak. Ardından Ermenistan’dan gelen Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan sahne alacak.

Fotoğraflarla 16. Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni

Selin Sümbültepe ve Erkan Zeki Ar, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda kaydedilen ve Sümbültepe’nin doğduğu şehir Hatay’a yazdığı kişisel ve kolektif hafızayı canlandıracak "Akantüs / Hatay’a Ağıt" ile sahnede olacak.

Gevende ise sevilen şarkılarıyla geceye ritmini katacak.

Arkan'dan "Ahparig" şarkısı

Hüsnü Arkan’ın Hrant Dink için yazdığı "Ahparig" şarkısı, Arkan ve Ceylan Ertem’in yorumuyla ilk kez ödül gecesi sahnede hayat bulacak. Ümit Kıvanç’ın Hafıza Yetersiz filminden görüntülerle hazırlanan video klip de yine ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Hrant Dink Ödülü hakkında Ödül, her yıl biri Türkiye’den diğeri Türkiye dışından iki kişi, grup ya da kuruma veriliyor. Bunun yanında ödül komitesi her yıl, o yıl içinde yaptığı taramalar sonucunda Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları "Işıklar" adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim ediliyor. Uluslararası Hrant Dink Ödülü, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Jüri'de kimler yer alıyor? Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün bu yılki jüri üyeleri, insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal adalet alanlarında uluslararası düzeyde sahip isimlerden oluşuyor. 2025 yılının jüri üyeleri şöyle: Rugiatu Neneh Tunay, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Aslı Bâli, Fatmagül Berktay, Ara Ghazarian,Wolfgang Kaleck, Reşat Kasaba, Cem Mansur, Zeynep Oral, Tilbe Saran ve Rakel Dink

Vakıf'tan destek çağrısı

Hrant Dink Vakfı, töreni dayanışmayla yaşattıklarını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni yıllardır destekçimiz olan kurumların katkısıyla yapılıyor; prodüksiyon giderlerimiz bu şekilde karşılanıyordu. Bugün ise, dünyanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle sivil toplum büyük fon kesintileriyle karşı karşıya. Biz, her koşulda bu töreni yapmayı, bir araya gelmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi çok önemsiyoruz. Bu buluşmaları sürdürmemiz ancak sizin katkılarınızla mümkün olacak. Destekleriniz bizi yüreklendirecektir."

Vakıf ayrıca 2009 yılından bu yana hazırlanan videoların konsepti için Ümit Kıvanç’a, videoları seslendiren Mahir Günşiray ve Eric Nazarian'a teşekkür etti.

2024 ödülleri 2024 Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Türkiye’deki en uzun ömürlü kadın örgütlenmelerinden biri olarak, yıllardır kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na verilmişti. 2024 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye dışından sahibi ise, Sierre Leone'den tüm zorluklara rağmen örgütlülük oluşturarak kız çocukları ve kadınlar için kadın genital mutilasyonuna karşı mücadelesini uzun yıllardır cesaretle devam ettiren Rugiatu Neneh Turay olmuştu.

(AB)