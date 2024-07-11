Uluslararası hayvan hakları örgütü Lady Freethinker'dan Türkiye'ye çağrı

Los Angeles merkezli hayvan hakları örgütü Lady Freethinker, Türkiye sokaklarında yaşayan köpeklerin uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

2013 yılında kurulan örgütün kurucusu ve başkanı Nina Jackel imzasıyla gönderilen mektup, TBMM milletvekillerine de hitaben yazıldı.

Mektupta, yasa tasarısının sokaktaki köpeklerin toplatılıp 30 gün içinde yuvalandırılmadıkları takdirde öldürülmesini öngördüğüne dikkat çekildi.

Lady Freethinker, barınaklardaki kötü koşullara dikkat çekerek, yeterli denetim ve yasal yaptırımların eksikliğinin istismar ve ihmal vakalarının artmasına neden olacağını savundu. Örgüt, agresif, kuduz riski ve yeme bozukluğu olan köpeklerin toplatılmasının etik dışı olduğunu vurguladı.

Köpeklerin katledilmesi konuşulurken devletin sorumluluklarını hatırlamak

“Hayvan satışını durdurun”

Mektupta ayrıca, sokaktaki köpeklerin popülasyon kontrolü için bilimsel ve etik kısırlaştırma programları, toplumsal farkındalık kampanyaları ve yuvalandırma teşviklerinin önemi vurgulandı. Hayvan üretimi ve satışının durdurulması gerektiği belirtildi.

Jackel, 21. yüzyılda kitlesel hapsetme ve öldürme gibi yöntemlerin çağdışı ve yıkıcı olduğunu söylediği mektubu şöyle sonlandırdı:

“Hayvan terk etme vakalarını takip edecek ve bu fiillere caydırıcı cezai yaptırımlar getirecek sağlam bir sistemin kurulmasına, ticari düzeyde ve ev ortamında hayvan üretiminin ve tüm platformlarda hayvan satışının durdurulmasına yönelik önlemlerin alınması, köpek popülasyonunu etkili bir şekilde azaltan, bilimsel olarak kanıtlanmış çözümler sağlayacaktır. Kitlesel hapsetme ve öldürme gibi çağdışı ve yıkıcı uygulamaların ötesine geçmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda bu yöntemlerden kaçınırken, aynı zamanda bu yaklaşımları hayvan refahı ve hayvan hakları söylemlerinden de çıkartmak zorundayız.”

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