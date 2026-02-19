Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Basın kartı ücreti kriminalize edilemez

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 81 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayip, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da bulunuyor.
Gürbüz’ün emniyet ifadesine giren mali analiz raporunda, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) aracılığıyla Gayip adına yaptığı Uluslararası Basın Kartı (International Press Card, IPC) başvuru ödemesi de soruldu.
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
Yetkililere çağrı
bianet’in haberinin ardından, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), olağan sendikal işlemlerin suç unsuru gibi gösterilmesini kınayarak yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme çağrısı yaptı.
IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger şöyle dedi:
“Rutin bir Uluslararası Basın Kartı ücretinin kriminalize edilmesi, gerçekliğin tehlikeli bir biçimde çarpıtılmasıdır. IPC, bağlı kuruluşlarımız aracılığıyla şeffaf şekilde verilen meşru bir mesleki araçtır. Olağan sendikal işlemlerin suç eylemi gibi gösterilmesi kabul edilemez. Yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz.”
IPC nedir?
IPC, gazetecilerin mesleki kimliğini uluslararası düzeyde belgelemesini sağlayan bir kart.
1927’den bu yana Türkiye dahil 140’tan fazla ülkede kullanılan kart, haber takibi sırasında gazetecilerin kimliklerini ibraz etmelerine ve mesleki statülerini göstermelerine imkân tanıyor. IPC, gazetecilik ilkelerine ve medya etiğine uygun biçimde profesyonel olarak çalışan gazetecilere, IFJ’ye üye kurumların değerlendirmesi sonucunda veriliyor.
Kart, IFJ çatısı altındaki üye sendika ve meslek örgütleri aracılığıyla veriliyor. IFJ, dünya genelinde gazetecilerin haklarını savunan en büyük uluslararası meslek örgütlerinden biri.
Federasyona bireysel üyelik mümkün olmadığı için, söz konusu kart doğrudan “IFJ üyeliği” anlamına gelmiyor, meslek örgütü aracılığıyla edinilen uluslararası basın kimliği niteliği taşıyor. (TY)