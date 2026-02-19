ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 15:35 19 Şubat 2026 15:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 15:40 19 Şubat 2026 15:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Basın kartı ücreti kriminalize edilemez

Federasyon, tutuklu ETHA editörü Pınar Gayip’in Uluslararası Basın Kartı başvuru ücretinin suç unsuru olarak gösterilmesine dair açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Basın kartı ücreti kriminalize edilemez
Gazeteci Pınar Gayip.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 81 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayip, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da bulunuyor.

Gürbüz’ün emniyet ifadesine giren mali analiz raporunda, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) aracılığıyla Gayip adına yaptığı Uluslararası Basın Kartı (International Press Card, IPC) başvuru ödemesi de soruldu.

Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
16 Şubat 2026

Yetkililere çağrı

bianet’in haberinin ardından, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), olağan sendikal işlemlerin suç unsuru gibi gösterilmesini kınayarak yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme çağrısı yaptı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger şöyle dedi:

“Rutin bir Uluslararası Basın Kartı ücretinin kriminalize edilmesi, gerçekliğin tehlikeli bir biçimde çarpıtılmasıdır. IPC, bağlı kuruluşlarımız aracılığıyla şeffaf şekilde verilen meşru bir mesleki araçtır. Olağan sendikal işlemlerin suç eylemi gibi gösterilmesi kabul edilemez. Yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz.” 

IPC nedir?

IPC, gazetecilerin mesleki kimliğini uluslararası düzeyde belgelemesini sağlayan bir kart.

1927’den bu yana Türkiye dahil 140’tan fazla ülkede kullanılan kart, haber takibi sırasında gazetecilerin kimliklerini ibraz etmelerine ve mesleki statülerini göstermelerine imkân tanıyor. IPC, gazetecilik ilkelerine ve medya etiğine uygun biçimde profesyonel olarak çalışan gazetecilere, IFJ’ye üye kurumların değerlendirmesi sonucunda veriliyor.

Kart, IFJ çatısı altındaki üye sendika ve meslek örgütleri aracılığıyla veriliyor. IFJ, dünya genelinde gazetecilerin haklarını savunan en büyük uluslararası meslek örgütlerinden biri.

Federasyona bireysel üyelik mümkün olmadığı için, söz konusu kart doğrudan “IFJ üyeliği” anlamına gelmiyor, meslek örgütü aracılığıyla edinilen uluslararası basın kimliği niteliği taşıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
IFJ etha Pınar Gayip Uluslararası Basın Kartı
ilgili haberler
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
16 Şubat 2026
/haber/gozaltindaki-gazeteciye-ifj-karti-sorusu-parayi-gonderme-amaciniz-nedir-316751
DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"
12 Şubat 2026
/haber/dem-parti-den-esp-ye-dayanisma-ziyareti-operasyonlar-sureci-sabote-ediyor-316651
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-toplam-77-kisi-tutuklandi-316457
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden ESP operasyonuna tepki
6 Şubat 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifinden-esp-operasyonuna-tepki-316442
ESP OPERASYONUNDA DÖRDÜNCÜ GÜN
23 ESP’li daha tutuklandı
6 Şubat 2026
/haber/23-espli-daha-tutuklandi-316411
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
5 Şubat 2026
/haber/esp-operasyonunda-47-kisi-tutuklandi-316376
Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim
5 Şubat 2026
/haber/figen-yuksedagdan-espye-destek-mesaji-direnci-hep-birlikte-buyutelim-316360
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026
/haber/komunist-manifesto-esp-operasyonunda-delil-oldu-316351
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
16 Şubat 2026
/haber/gozaltindaki-gazeteciye-ifj-karti-sorusu-parayi-gonderme-amaciniz-nedir-316751
DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"
12 Şubat 2026
/haber/dem-parti-den-esp-ye-dayanisma-ziyareti-operasyonlar-sureci-sabote-ediyor-316651
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-toplam-77-kisi-tutuklandi-316457
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden ESP operasyonuna tepki
6 Şubat 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifinden-esp-operasyonuna-tepki-316442
ESP OPERASYONUNDA DÖRDÜNCÜ GÜN
23 ESP’li daha tutuklandı
6 Şubat 2026
/haber/23-espli-daha-tutuklandi-316411
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
5 Şubat 2026
/haber/esp-operasyonunda-47-kisi-tutuklandi-316376
Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim
5 Şubat 2026
/haber/figen-yuksedagdan-espye-destek-mesaji-direnci-hep-birlikte-buyutelim-316360
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026
/haber/komunist-manifesto-esp-operasyonunda-delil-oldu-316351
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
Sayfa Başına Git