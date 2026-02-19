Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Basın kartı ücreti kriminalize edilemez

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 81 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayip, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da bulunuyor.

Gürbüz’ün emniyet ifadesine giren mali analiz raporunda, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) aracılığıyla Gayip adına yaptığı Uluslararası Basın Kartı (International Press Card, IPC) başvuru ödemesi de soruldu.

Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?

Yetkililere çağrı

bianet’in haberinin ardından, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), olağan sendikal işlemlerin suç unsuru gibi gösterilmesini kınayarak yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme çağrısı yaptı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger şöyle dedi:

“Rutin bir Uluslararası Basın Kartı ücretinin kriminalize edilmesi, gerçekliğin tehlikeli bir biçimde çarpıtılmasıdır. IPC, bağlı kuruluşlarımız aracılığıyla şeffaf şekilde verilen meşru bir mesleki araçtır. Olağan sendikal işlemlerin suç eylemi gibi gösterilmesi kabul edilemez. Yetkililere, gazetecileri mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef almaya son verme ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz.”