Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor

Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali’nin 7’ncisi, 1-7 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Yılmaz Güney Sahnesi’nde, katılımın ücretsiz olacağı festivalin açılış programında Zer Zer Çocuk Grubu’nun konseri, kısa film gösterimleri ve Elif Bale Dans gösterisi yer alıyor.

Dezavantajlı çocuklara öncelik veren festival kapsamında 65 bin çocuğa erişildi.

MA'da yer alan habere göre çocukların özgün tasarım ve yaratım becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan atölyeler ve bu kapsamda çocukların sorunlarının ele alındığı hak temelli, eşitlikçi panellerin yansıra çocuk ve ebeveynler için film gösterimleri de düzenlenecek etkinlikler arasında.

Almanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Avustralya, Belçika, Hindistan, Norveç, Güney Kore, Avusturya, Polonya ve İsviçre’nin katılımıyla gerçekleşecek festivalde, 13 ülkeden kısa ve uzun metrajlı filmler de gösterilecek.

Ayrıca uzman eğitmen ve sanatçılarla 11 farklı atölye ve bir panel düzenlenecek. Festival kapsamında Gül Çandır Saç’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Cinsel İstismara Karşı Mücadelede Bütüncül/Hak Temelli Bir Bakış" paneline Hatice Kapusuz, Hüner Aydın Işık ile Ceren Kalay Eken katılacak.

Festival 7 Haziran’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde "Küçük Prens" tiyatro gösterisi ve Zer Zer Çocuk konseriyle sona erecek.

Festival kapsamında yapılacak 11 atölye şöyle:

* Emre Yılmaz ile Karikatür Atölyesi

* Engin Fırat ile Ebeveynler İçin Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

* Süreyya Köle ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

* Önder M. Özdem ile Çocuklarla Uygulamalı Kurgu Atölyesi

* Hatice Çavuş ile Anne Çocuk Heykel Atölyesi

* Gökçen Zorcu ile Hayalgücü Atölyesi

* Tuğba Kahraman ile Felsefe Atölyesi

* Ozan Küçükusta ile Animasyon Atölyesi

* Perihan Bayraktar ile Seramik Atölyesi,

* Leyla Ersen ve Nil Çiftci ile Parça Bütün Resim Atölyesi

* Şebnem Aktolga ile Sine-Felsefe Atölyesi. (AÖ)