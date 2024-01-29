Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, İsrail’i soruşturma çağrısı

Fas İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açması çağrısında bulundu.

Fas'ta 20 derneği bünyesinde barındıran İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu, UCM Başsavcısı Karim Han'a bir mektup gönderdi.

Savaş suçları ve soykırım

Mektupta, UCM'ye Gazze'deki savaşla ilgili olarak İsrailli yetkililerle ilgili iddianame hazırlama çağrısı yapıldı.

İddianamede, tanık ve mağdurların ifadeleri ile sesli ve görüntülü belgeler ve uydu kayıtlarından faydalanılması istenen mektupta, Filistinlilere yönelik işlenen savaş suçları ve soykırım konusunda soruşturma açılması ve yargılama sürecinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, her türlü gecikme ve tereddüdün, UCM'nin bağımsız ve hukuki kimliğine zarar vereceği ifade edildi.

UAD'de soykırım davası Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı. Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı. Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)