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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 08:38
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Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, İsrail’i soruşturma çağrısı

İnsan hakları kuruluşları, Filistinlilere yönelik işlenen savaş suçları ve soykırım konusunda soruşturma açılması ve yargılama sürecinin etkinleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, İsrail’i soruşturma çağrısı
Fotoğraf: AA

Fas İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açması çağrısında bulundu.

Fas'ta 20 derneği bünyesinde barındıran İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu, UCM Başsavcısı Karim Han'a bir mektup gönderdi.

Savaş suçları ve soykırım

Mektupta, UCM'ye Gazze'deki savaşla ilgili olarak İsrailli yetkililerle ilgili iddianame hazırlama çağrısı yapıldı.

İddianamede, tanık ve mağdurların ifadeleri ile sesli ve görüntülü belgeler ve uydu kayıtlarından faydalanılması istenen mektupta, Filistinlilere yönelik işlenen savaş suçları ve soykırım konusunda soruşturma açılması ve yargılama sürecinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, her türlü gecikme ve tereddüdün, UCM'nin bağımsız ve hukuki kimliğine zarar vereceği ifade edildi.

UAD'de soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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