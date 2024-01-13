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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 18:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 18:30
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacak

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazeteciler katlediliyor, 7 Ekim'den bu yana en az 79'unun öldürülmesi UCM'nin kararlı bir cevabını gerektiriyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail'in Gazze dahil Filistin topraklarında gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) yapılan açıklamada, örgütün başvurusuyla UCM Başsavcısı Karim Han'ın, Filistin topraklarındaki ihlallerle ilgili soruşturmaya, gazetecilere karşı işlenen suçların da dahil olacağının güvencesini verdiği belirtildi.

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UCM Başsavcılığı'ndan Sınır Tanımayan Gazetecilere gönderilen açıklamada, "Filistin'deki durumla ilgili soruşturmada diğer potansiyel suçlar yanında gazetecileri hedef alan suçlar da inceleniyor" denilerek, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk ve Roma Statüsünce korunmaları ve bu önemli vazifelerinde hiçbir şekilde hedef alınmamaları gerektiği vurgulandı.

"En az 79 Filistinli gazeteci öldürüldü"

Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Gazze'de gazeteciler katlediliyor, 7 Ekim'den bu yana en az 79'unun öldürülmesi UCM'nin kararlı bir cevabını gerektiriyor. Bunlardan en az 18'inin görevi başındayken ya da görevleri nedeniyle öldürüldüklerini belirledik fakat sadece kapsamlı bir soruşturma, medya çalışanlarına karşı işlenen savaş suçlarının devasa boyutunu ortaya koyabilir. UCM Başsavcısı'nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu soruşturmanın hızla ilerlemesini ve somut eylemleri getirmesini umuyoruz çünkü bu zorunlu ve zaten çok gecikti."

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RSF, iki kez başvuru yapmıştı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgede öldürülen gazeteciler için UCM'ye iki kez başvuru yapmıştı.

Başvuruda yer verilen gazetecilerin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıların mağduru olduğuna inanmak için makul gerekçeler olduğunu belirten RSF, eldeki kanıtların söz konusu gazetecilerin "kasıtlı" hedef alınmış olabileceğini gösterdiğini bildirmişti.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi sınır tanımayan gazeteciler RSF filistinli gazeteciler
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