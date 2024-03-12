ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 08:27
1 dk Okuma

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarını soruşturacak

UCM'nin atadığı savcı Cayley, 2020'de yine UCM'de, Irak işgalinde savaş suçlarına karışan Britanyalı askerlerin soruşturmasında, delillerin varlığına rağmen dava açmamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarını soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını yürütmek üzere Britanyalı avukat Andrew Cayley atandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, eski askeri savcı Cayley'in, davanın günlük işleyişinin sorumluluğunu üstlenmesi ve soruşturmada ABD’li avukat Brenda Hollis'le çalışması öngörülüyor.

Cayley, UCM Başsavcısı Kerim Han'a doğrudan bağlı çalışacak.

Atama kararı, Kerim Han'ın, 7 Ekim'in ardından UCM'nin 2021'de açılan Filistin soruşturmasını hızlandırmak ve ek kaynaklar sağlamak üzere harekete geçmesinin ardından geldi.

UCM Savcılık Sözcüsü de Cayley'in, Filistin davasından sorumlu müfettişler birimini denetleyen savcı olarak mahkemeye katıldığını doğruladı.

Irak işgali soruşturması

Britanya’da, Gazze'de acil ateşkes çağrılarına katılmayan iktidardaki Muhafazakar Partisi'ne 2019'da 10 bin sterlin bağışta bulunan Cayley, partinin resmi üyesi olmasının, savcı olarak bağımsızlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını öne sürdü.

Britanya adına, 2020'de UCM'de, Irak işgalinde savaş suçlarına karışan Britanyalı askerlerin soruşturmasını yürüten Cayley, askerler aleyhine dava açmadı.

UCM Savcılığı, 2020'de Britanya ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, "savaş suçu" işlendiğine yönelik somut deliller olmasına rağmen "profesyonel" gerekçelerle dava açılmayacağını açıklamıştı.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
30 kentte Gazze'ye destek eylemi: "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet"
11 Mart 2024
/haber/30-kentte-gazze-ye-destek-eylemi-israil-le-ticaret-filistin-e-ihanet-292933
Hamas’tan Gazze’de ateşkes müzakerelerine dair açıklama
11 Mart 2024
/haber/hamastan-gazzede-ateskes-muzakerelerine-dair-aciklama-292921
İsrail'de 730 akademisyenden “Gazze” için imza
11 Mart 2024
/haber/israil-de-730-akademisyenden-gazze-icin-imza-292916
Oscar töreninde Gazze’de ateşkes çağrısı
11 Mart 2024
/haber/oscar-toreninde-gazzede-ateskes-cagrisi-292915
Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi
10 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-31-bin-45-e-yukseldi-292912
ABD, Gazze sahiline 'acil yardımlar için' geçici liman kuruyor
8 Mart 2024
/haber/abd-gazze-sahiline-acil-yardimlar-icin-gecici-liman-kuruyor-292857
DSÖ’den Gazze için “açlık” uyarısı
7 Mart 2024
/haber/dsoden-gazze-icin-aclik-uyarisi-292811
ilgili haberler
30 kentte Gazze'ye destek eylemi: "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet"
11 Mart 2024
/haber/30-kentte-gazze-ye-destek-eylemi-israil-le-ticaret-filistin-e-ihanet-292933
Hamas’tan Gazze’de ateşkes müzakerelerine dair açıklama
11 Mart 2024
/haber/hamastan-gazzede-ateskes-muzakerelerine-dair-aciklama-292921
İsrail'de 730 akademisyenden “Gazze” için imza
11 Mart 2024
/haber/israil-de-730-akademisyenden-gazze-icin-imza-292916
Oscar töreninde Gazze’de ateşkes çağrısı
11 Mart 2024
/haber/oscar-toreninde-gazzede-ateskes-cagrisi-292915
Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi
10 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-31-bin-45-e-yukseldi-292912
ABD, Gazze sahiline 'acil yardımlar için' geçici liman kuruyor
8 Mart 2024
/haber/abd-gazze-sahiline-acil-yardimlar-icin-gecici-liman-kuruyor-292857
DSÖ’den Gazze için “açlık” uyarısı
7 Mart 2024
/haber/dsoden-gazze-icin-aclik-uyarisi-292811
Sayfa Başına Git