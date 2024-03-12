Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarını soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını yürütmek üzere Britanyalı avukat Andrew Cayley atandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, eski askeri savcı Cayley'in, davanın günlük işleyişinin sorumluluğunu üstlenmesi ve soruşturmada ABD’li avukat Brenda Hollis'le çalışması öngörülüyor.

Cayley, UCM Başsavcısı Kerim Han'a doğrudan bağlı çalışacak.

Atama kararı, Kerim Han'ın, 7 Ekim'in ardından UCM'nin 2021'de açılan Filistin soruşturmasını hızlandırmak ve ek kaynaklar sağlamak üzere harekete geçmesinin ardından geldi.

UCM Savcılık Sözcüsü de Cayley'in, Filistin davasından sorumlu müfettişler birimini denetleyen savcı olarak mahkemeye katıldığını doğruladı.

Irak işgali soruşturması

Britanya’da, Gazze'de acil ateşkes çağrılarına katılmayan iktidardaki Muhafazakar Partisi'ne 2019'da 10 bin sterlin bağışta bulunan Cayley, partinin resmi üyesi olmasının, savcı olarak bağımsızlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını öne sürdü.

Britanya adına, 2020'de UCM'de, Irak işgalinde savaş suçlarına karışan Britanyalı askerlerin soruşturmasını yürüten Cayley, askerler aleyhine dava açmadı.

UCM Savcılığı, 2020'de Britanya ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, "savaş suçu" işlendiğine yönelik somut deliller olmasına rağmen "profesyonel" gerekçelerle dava açılmayacağını açıklamıştı.

(AS)