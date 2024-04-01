Uluslararası basında seçim: Muhalefetin tarihi zaferi

Uluslararası basında mahalli idareler seçimiyle ilgili, İstanbul ve Ankara oyları başta olmak üzere AKP’nin önemli şekilde gerilemesine dair haberler yer aldı.

Haberlerde ayrıca CHP’nin birinci parti olmasına da dikkat çekildi.

Seçimin beklenmedik sonucunda da ekonomik durumun önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Politico: Erdoğan darbe aldı

“Laik muhalefetin yükselmesiyle birlikte Türkiye’de Erdoğan, kritik belediye başkanlığı seçimlerinde darbe aldı. Cumhurbaşkanının önemli seçim kaynaklarına yatırım yaptığı İstanbul'da muhalefetin zaferi, geçen yılki genel seçim yenilgisiyle sarsılan partiyi motive etti.

Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimlerde ülkenin en büyük beş şehrini elinde tuttu ya da kazandı. Seçim, Erdoğan'ın Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı zaferinin ardından hala sersemlemiş bir hareket için bir ölüm kalım savaşı olarak görülüyordu.”

BBC: Anayasa değişikliği ihtimali bitti

“Muhalefet Erdoğan'ı tarihi bir zaferle şaşkına çevirdi. Sonuçlar, üçüncü dönem cumhurbaşkanı seçildikten sonra büyük şehirlerin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi ümit eden Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir darbe oldu. Büyüdüğü ve belediye başkanı olduğu İstanbul'da da kampanyayı kendisi yürütmüştü.

Erdoğan, seçim kampanyasında, bunun son cumhurbaşkanlığı olacağı vaadinde bulundu ancak analistler, yeniden aday olabilmesi için Anayasayı değiştirmek isteyeceğini söylüyordu. Bu kadar dramatik bir yenilgiden sonra bu pek olası görünmüyor.”

Financial Times: Ekonomi, yenilgide rol oynadı

“Seçmenlerin, market fiyatlarından taşıtlara kadar her şeyin fiyatını hızla yükselten ve tasarruflarını aşındıran yüksek enflasyona karşı isyan etmesiyle birlikte AKP, Türkiye'nin göbeğindeki bazı kalelerinde kayıplar yaşamaya hazırlanıyordu.

Türkiye'nin büyük şehirleri, muhalif belediye başkanlarının galibiyetiyle Recep Tayyip Erdoğan'a büyük darbe indirdi. Güçlü cumhurbaşkanının AKP'sinin bu ciddi seçim yenilgisinin sebepleri arasında, ekonomik durum gösteriliyor.”

AP: Erdoğan ‘irtifa kaybı’ yaşadı

“AKP’nin gerilediği dönemde muhalefet yerel seçimde büyük kazanımlar elde etti. Erdoğan, balkon konuşmasında, partisinin Türkiye genelinde ‘irtifa kaybı’ yaşadığını söyleyerek, seçimdeki başarısızlığı kabul etti. Halkın, ‘partisinin, cesur bir özeleştiri yaparak durumu analiz etmesi gerektiği’ yönünde mesaj verdiğini söyledi.”

VoA: Yeni muhafazakar parti, YRP

“Bu seçim, beş yıl önceki seçimlerde muhalefete kaptırdığı önemli kentlerin kontrolünü geri kazanmaya çalışan Erdoğan'ın popülaritesinin bir barometresi olarak görülüyordu. CHP'nin 2019'da Ankara ve İstanbul'da kazandığı zafer, Erdoğan'ın yenilmezlik algısını yıkmıştı.

Gelecekte Erdoğan’a muhtemel bir rakip olarak lanse edilen popüler bir isim olan İmamoğlu, bu kez, 2019'da zafer kazanmasına yardımcı olan bazı partilerin bu kez kendi adaylarını çıkarmasına rağmen kazandı.

Yeni bir muhafazakar parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP), hükümetin ekonomiyi yönetme biçimi konusunda hayal kırıklığına uğrayan AKP destekçilerinden oy almış gibi görünüyor.”

(AS)