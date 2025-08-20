Uluslararası Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için acil eylem çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, yurtdışında yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan insan hakları savunucusu ve LGBTİ+ hakları aktivisti Enes Hocaoğulları için “acil eylem” başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben kaleme alınan dilekçe imzaya açılırken, örgüt, Hocaoğulları’nın “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılmasını talep etti.

Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Hiç kimse, ifade özgürlüğü hakkını barışçıl bir şekilde kullandığı ve insan hakları ihlallerine karşı çıktığı için yargılanmamalıdır” denildi.

Strazburg’daki konuşma suçlama konusu oldu

23 yaşındaki Hocaoğulları, bu yıl Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 48’inci oturumuna Türkiye gençlik delegesi olarak katılmıştı. 27 Mart’ta yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası gerçekleşen kitlesel protestolara yönelik polis baskısını gündeme getirmiş, biber gazı, plastik mermi, tazyikli su ve gözaltında çıplak arama uygulamalarına dikkat çekmişti.

Hocaoğulları, 5 Ağustos’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı ve tutuklandı. Hakkında, TCK 217/Amaddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ile TCK 216/1 uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları yöneltildi. Bu suçlardan hüküm giymesi halinde iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de 2022’de yürürlüğe giren 217/A maddesinin gazeteciler ve aktivistler üzerinde keyfi biçimde kullanıldığını belirterek, maddenin kaldırılması çağrısını yineledi. Örgüt ayrıca 216/1 maddesinin de uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini istedi.

Açıklamada, “Enes Hocaoğulları yalnızca ifade özgürlüğünü kullandığı için ceza tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye, uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmeli ve Enes derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İmza kampanyası başlatıldı

Uluslararası Af Örgütü, kamuoyunu Enes Hocaoğulları’nın serbest bırakılması için hazırlanan dilekçeyi imzalamaya çağırdı. Kampanyaya buradan ulaşılabiliyor: Amnesty International – Enes Hocaoğulları için imza kampanyası.

(EMK)