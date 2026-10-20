Uluslararası Af Örgütü: Zeytin hasadı döneminde iyice artan İsrailli yerleşimci şiddetine karşı harekete geçilmeli

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların arttığını belirterek devletlere İsrail’e karşı somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Filistin zeytini barışa ihtiyaç duyuyor

Örgüt, hafta sonu Filistinlilerin yanı sıra Washington Post foto-muhabiri ve Avrupalı diplomatların da İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına hedef olduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Heba Morayef, İsrail yetkililerinin yerleşimci şiddetini münferit olaylar gibi göstermeye çalıştığını belirterek saldırıların devlet politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Morayef, İsrail’in apartheid sisteminin Filistinli aileler için zeytin hasadını bir kez daha kâbusa çevirdiğini belirtti. Yerleşimcilerin çiftliklere saldırdığını, mahsullere zarar verdiğini, ürünleri imha edip çaldığını söyleyen Morayef, İsrail ordusunun zeytinliklere erişimi kısıtlamasının da Filistinlilerin yaşadığı ekonomik kaybı ve acıyı artırdığını ifade etti.

Washington Post foto-muhabiri ve diplomatlar da hedef alındı

16 Ekim’de yüzleri maskeli onlarca İsrailli yerleşimci, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Ebu Falah köyü yakınlarında zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. Saldırılarda taş ve sapan kullanıldığı, zeytin ağaçlarının yakıldığı ve Filistinlilere fiziksel şiddet uygulandığı bildirildi.

Washington Post için zeytin hasadını takip eden ABD’li foto-muhabir Heidi Levine de saldırıya uğradı. Üzerinde basın yeleği bulunan Levine’in yere atılarak defalarca tekmelendiği, kamera ekipmanı ile cep telefonunun çalındığı belirtildi. Yaralanan Levine hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisi, 19 Ekim’de saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ertesi gün, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Taybeh köyü yakınlarında da maskeli İsrailli yerleşimciler bir gruba saldırdı. Aralarında Belçika, Fransa ve Polonya’dan diplomatların, Fransa’dan bir belediye başkanının, Katolik temsilcilerin ve Filistinli köylülerin bulunduğu gruba yönelik saldırıda Belçika’ya ait bir diplomatik aracın zarar gördüğü ve heyet üyelerinin de hedef alındığı bildirildi.

“Uluslararası toplumun somut adım atmaması şiddeti körüklüyor”

Heba Morayef, Ramallah çevresindeki saldırıların Filistinlilere yönelik şiddetin sürekliliğini gösterdiğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü’nün uzun süredir devlet destekli yerleşimci şiddetindeki artışa dikkat çektiğini söyleyen Morayef, bu saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik baskılar karşısında somut adımlar atmamasının şiddeti artırdığını belirten Morayef, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak etmesine, yerleşimleri genişletmesine ve yerleşimci şiddetine karşı çıktığını açıklayan devletlere çağrıda bulundu.

Morayef, devletlerin yalnızca açıklama yapmakla yetinmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Devletler, yerleşimci saldırılarının münferit eylemler olmadığını, İsrail devletinin merkezi bir politikası olduğunu anlamalı. Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerine ve suçlarına ortak olmaktan kaçınmak için hukuksuz işgal, apartheid ve devam eden etnik temizlik politikasının kalıcılaşmasına hizmet eden tüm ticari ilişkileri, yatırımları ve işbirliğini durdurarak somut tedbirler almalı.”

Morayef, uluslararası hukuk kapsamındaki ciddi ihlallerle bağlantılı İsrailli yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar uygulanmasını ve uluslararası adalet mekanizmalarının desteklenmesini istedi.

“Boş söylemlerin arkasına sığınmak sadece korkakça değil, başka suistimalleri kolaylaştıran da bir tutum. Bu tutum, Filistinliler için ölümcül olmaya devam ediyor” dedi.

Batı Şeria’da zorla yerinden edilme riski artıyor

Uluslararası Af Örgütü’nün bu yıl yayımladığı rapora göre, 2022 sonundan bu yana İsrail yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik politikalarını yoğunlaştırdı. Örgüt, bu süreçte Bedevi ve çoban topluluklarından binlerce Filistinlinin tehdit, baskı ve zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Raporda, İsrail’in yerleşimleri genişlettiği, dolaşım kısıtlamalarını artırdığı ve yerleşimlere ve ileri karakollara sağlanan mali desteği, lojistik yardımı ve siyasi desteği güçlendirdiği belirtildi. Örgüt ayrıca yerleşimcilere silah dağıtılmasının ve saldırıların teşvik edilmesinin Filistinlilerin topraklarından uzaklaştırılması sürecini hızlandırdığını kaydetti.

Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’daki Filistinli toplulukların yerleşimci saldırılarında keskin bir artışla karşı karşıya olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü; fiziksel saldırılar, tehditler, taciz, mülklerin tahrip edilmesi, kundaklama, mahsul ve hayvan hırsızlığı ile tarım ve otlak arazilerine erişimin engellenmesini bu saldırıların başlıca biçimleri arasında sıraladı.

Örgüte göre bu eylemler, Filistinlilerin geçim kaynaklarını ortadan kaldırarak onları yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden küresel kampanya

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da uyguladığı etnik temizliğin durdurulması amacıyla küresel bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında dünya liderlerine Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini önlemek için harekete geçme çağrısı yapılıyor. Örgüt ayrıca ciddi uluslararası hukuk ihlalleriyle bağlantılı İsrailli yetkililere hedefli yaptırımlar uygulanmasını, apartheid sistemini ve hukuka aykırı işgali destekleyen ticari ilişkilerin, yatırımların ve mali desteğin sona erdirilmesini talep ediyor.

(EMK)