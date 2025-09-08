Uluslararası Af Örgütü'nden Filistinli çocuklar için çağrı

İsrail’in Gazze'ye yaklaşık iki yıl önce başlattığı saldırılarda, ölenlerin yüzde 30’undan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Abluka altındaki bölge hâlâ “çocuk olmak için en tehlikeli yer”.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında en az 19,424 çocuk öldürüldü. Bu, her 52 dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Ölen çocuklar arasında 1 yaşın altındaki 1.000 bebek de bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Filistinli çocuklar için "Çocukların Yaşamasına İzin Verin" (Let Children Live) isimli kampanya başlattı. Kampanyaya şimdiden 7 binden fazla kişi imza verdi. Çocukların yaşadığı açlık ve şiddete dikkat çekilen kampanya kapsamında mitingler ve eylemler de düzenlenecek.

Kampanya, hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmayı ve hayatta kalanların birer istatistik olmaktan çıkarılmasını hedefliyor.

Katılımcılar, www.letchildrenlive.com adresinden kayıt yaptırarak, bir Filistinli çocuğun ismini ve yaşını üstleniyor; bu isimleri sokaklarda, topluluklarda ve dijital ortamda paylaşarak onların güvenli, özgür ve onurlu bir yaşam hakkı için ses yükseltiyor.

“Gidecek yerimiz yok, ölümü bekleriz”: Filistinli tanıklar yaşadıklarını anlattı

"2,38 milyon Filistinli çocuk işgal altında yaşıyor"

Kampanya metninin çağrısı şöyle:

Şu anda 2,38 milyon Filistinli çocuk abluka altında ve İsrail hükümetinin yasadışı işgali altında yaşıyor. Her çocuk güvenli, onurlu ve umut dolu bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Her isim bir çocuktur. Her çocuk bir hayattır.

Bu seferberlik, Uluslararası Adalet Divanı'nın yasadışı olduğuna hükmettiği İsrail hükümetinin işgaline son vermesi için BM Genel Kurulu'nun 18 Eylül'de belirlediği son tarihten sadece birkaç gün önce gerçekleşiyor. Şimdi kaydolarak, 14 Eylül'deki mitingler ve nasıl katılabileceğiniz hakkında tüm ayrıntıları ilk öğrenen siz olacaksınız.

Bu kampanya, hala hayatta olan Filistinli çocukların haklarını korumak ve öldürülenleri anmak için küresel bir dayanışma çağrısıdır. Dünya bu duruma kayıtsız kalamaz.

Onların yanında durduğunuz ve “Çocukların Yaşamasına İzin Verin” talebinde bulunduğunuz için teşekkür ederiz."

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuklar yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkına sahiptir (Madde 6) ve bu hak her zaman bağlayıcı bir hukuk kuralıdır. Kampanya bunu tekrar hatırlatırken, asla müzakere edilemeyecek şu taleplerde bulunuyor:

- Filistinli çocukların öldürülmesine, zarar görmesine ve aç bırakılmasına son verilmeli.

- Gazze'deki abluka kaldırılmalı.

- İsrail'in yasadışı işgali sona ermeli.

- Uluslararası insani hukuk uyarınca, çocuklar savaş zamanlarında istisnasız olarak korunmalı.

(NÖ)