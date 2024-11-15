Uluslararası Af Örgütü'nden ABD Senatosu’na: İsrail’e silah satışını durdurun

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi İdari Direktörü Paul O’Brien, ABD Senatosu’na çağrıda bulunarak, İsrail’e yönelik belirli silah satışlarını durdurmak için ortak ret kararları lehine oy kullanmalarını istedi.

O’Brien, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları engellemesine karşılık herhangi bir siyasi sonuçla karşılaşmayacağını doğrulayan açıklamasını eleştirerek, Biden yönetiminin dış politikada insan haklarını korumakta başarısız olduğunu belirtti.

“Kongre harekete geçmeli”

Paul O’Brien, yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin, Gazze’deki insani krizin önüne geçmek için gerekli adımları atmadığını vurguladı. “Biden yönetimi dış politikasında insan haklarını korumakta devamlı olarak başarısız oldu. Kongre artık denetim yetkisini kullanmalı ve harekete geçmelidir. Gelecek günlerde senatörlerin önünde kritik bir fırsat olacak. Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi tüm senatörleri, İsrail hükümetine belirli silah satışlarını engellemek üzere ortak ret kararları lehine oy kullanmaya çağırıyor” dedi.

“ABD İsrail’e silah satışını durdurmalı”

Af Örgütü, İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik hukuka aykırı saldırılarına dikkat çekerek, ABD’ye İsrail’e silah satışını derhal durdurması çağrısını yineledi. Ancak Blinken’in 13 Kasım’da yaptığı açıklama, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemesine karşılık ABD’nin herhangi bir yaptırım uygulamayacağını gösteriyor. O’Brien, bu duruma tepki göstererek, ABD yönetiminin sahadaki gerçekleri görmezden gelmeye devam ettiğini söyledi.

O’Brien, Gazze’deki insani krizin tüm dünyanın gözleri önünde olduğunu belirterek, Biden yönetiminin İsrail’e yönelik silah akışını sürdürmesini eleştirdi. “Ocak, Mart ve Mayıs 2024’te, Uluslararası Adalet Divanı, Gazze’deki Filistinlilerin daha fazla zarara uğramaması için İsrail’in gerekli tedbirleri almasını istedi. Ancak Biden yönetiminin sahadaki gerçekleri göz ardı etmesi ve silah akışını sürdürmesi mantığa sığmıyor. ABD yasaları ve uluslararası hukuk gereği, İsrail’in insan haklarını ihlal etmesi durumunda ABD silah satışını durdurmak zorundadır” dedi.

“Senatörlere kritik görev”

O’Brien, Kongre’ye seslenerek, “Biden yönetimi İsrail’e gerçek yaptırımlar uygulamaktan kaçınıyor. Senatörlerin önünde İsrail’e yönelik belirli silah satışlarını engelleme fırsatı var ve biz tüm senatörleri ortak ret kararları lehine oy kullanmaya çağırıyoruz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün bu çağrısı, Gazze’deki insani kriz devam ederken, ABD’nin İsrail ile ilişkilerinde insan haklarına dayalı bir tutum alması yönündeki beklentiyi yeniden gündeme getirdi.

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(EMK)