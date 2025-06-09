Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen yelkenlisine İsrail tarafından yapılan müdahaleyi sert bir dille eleştirdi.

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Callamard, operasyonun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek gemide bulunan aktivistlerin “derhal ve koşulsuz” şekilde serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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Af Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Londra merkezli kurumun İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği askeri müdahaleye tepkisi dile getirildi. Açıklamada, gemideki aktivistlerin silahsız ve insani yardım görevinde olduğu vurgulandı.

"Uluslararası hukuk yok sayılmıştır"

Callamard, “İsrail’in, Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan Madleen gemisini durdurması ve mürettebatı alıkoyması, işgal altındaki topraklarda sivillere yönelik yasal yükümlülüklerini hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası Adalet Divanı’nın bağlayıcı kararları da yok sayılmıştır” dedi.

İsrail’in operasyonunun, aktivistlerin güvenliğini riske attığını ifade eden Callamard, gözaltındaki kişilerin işkence ve kötü muameleden korunması gerektiğini de ekledi.

"Gazze’ye açlık dayatılıyor"

Callamard, İsrail’in Gazze’deki sivillerin yaşamsal ihtiyaçlara ulaşımını engellemesinin “aç bırakma politikası” kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. “İsrail, sadece yardımı engellemekle kalmıyor; aynı zamanda tarım arazileri gibi gıda üretim altyapılarını da hedef alarak sivillerin yaşamını doğrudan tehdit ediyor” dedi.

“Madleen utanç vesikasıdır”

Madleen gemisinin misyonunu “Gazze ile dayanışmanın güçlü sembolü” olarak niteleyen Callamard, bu yolculuğun aynı zamanda uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili olamamasının trajik bir kanıtı olduğunu vurguladı. “Eğer İsrail’in müttefikleri lafta kalan açıklamaların ötesine geçip harekete geçseydi, aktivistlerin hayatlarını riske atmalarına gerek kalmazdı” dedi.

"Devletler artık harekete geçmeli"

Callamard, dünya devletlerine açık çağrıda bulundu: “İsrail’in Madleen’e yönelik müdahalesini alenen kınayın. Gemideki tüm yolcuların serbest bırakılmasını talep edin. Bu noktada sadece söz değil, somut eylem gerekiyor.”

Son olarak Callamard, devletlerin İsrail’in Gazze’deki soykırım ve ablukasına göz yummayı bırakması gerektiğini belirterek, tüm geçiş noktalarından yardım ulaştırılmasına izin verilmesi için uluslararası baskı çağrısı yaptı.

(AB)