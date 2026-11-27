Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nde görev yaparken İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Filistinli çocuk doktoru Hussam Ebu Safiyye, 27 Kasım itibarıyla İsrail cezaevinde 700’üncü gününü doldurdu.

Uluslararası Af Örgütü, herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve adil yargılanma hakkı sağlanmadan tutulan Ebu Safiyye’nin işkence, darp, tehdit ve diğer kötü muamele biçimlerine maruz bırakıldığını, hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.

Af Örgütü’nden İsrail’e çağrı: Filistinli Dr. Hüsam Ebu Safiyye’yi derhal serbest bırakın

Ebu Safiyye, daha önce avukatına yaptığı açıklamada, “Beni buraya öldürmek için getirdiler. Sağ çıkacağımı sanmıyorum. Her şey bitti” demişti.

Uluslararası Af Örgütü, doktorun derhal serbest bırakılması için dünya çapında yürüttüğü Acil Eylem kampanyasını yoğunlaştırdı.

“700 gündür keyfi olarak tutuluyor”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, Ebu Safiyye’nin Gazze’de sağlık sisteminin yıkımını dünya gündemine taşıyan önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, 700 gündür hukuksuz biçimde tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akşener, Ebu Safiyye’nin oğlunu İsrail saldırılarında kaybetmesine rağmen hastalarını yalnız bırakmadığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Dr. Hussam Ebu Safiye’nin 700 gündür herhangi bir suçlama veya adil yargılama olmaksızın tutulması, İsrail’in Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik ağır insan hakları ihlallerinin çarpıcı bir örneğidir. Oğlunu İsrail saldırılarında kaybettiğinde bile hastalarını yalnız bırakmayan Dr. Ebu Safiyye’nin şimdi kendi hayatı tehlikede.”

Avukatının aktardığı bilgilere göre Ebu Safiyye, Rakevet Cezaevi’ne nakledilmesinden bu yana darp, tehdit ve diğer şiddet biçimlerine maruz bırakılıyor.

Akşener, Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik ihlallerin devam eden soykırımın temel unsurlarından birini oluşturduğunu belirterek, devletlerin bu ihlallere karşı somut adımlar atmamasının yaşananları mümkün kıldığını ifade etti.

Uluslararası toplumun sessizliğinin sürdürülemeyeceğini vurgulayan Akşener, İsrail’in müttefikleri başta olmak üzere tüm devletlere keyfi tutuklamalara ve işkence iddialarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Hayatı tehlikede olan Filistinli Dr. Hüsam Ebu Safiyye için acil çağrı

İsrail Yüksek Mahkemesi tahliye talebini reddetti

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasına göre Ebu Safiyye, İsrail ordusunun 27 Aralık 2024’te Kuzey Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği baskından bu yana, İsrail’in Yasadışı Militanlar Yasası kapsamında tutuluyor.

Söz konusu yasa, İsrail ordusuna gizli kanıtlara dayanarak ve iddianame hazırlama zorunluluğu olmaksızın, devlet güvenliğine tehdit oluşturduğu veya düşmanca eylemlere katıldığı düşünülen Gazzeliler hakkında süresiz uzatılabilen tutukluluk emirleri verme yetkisi tanıyor.

16 Haziran 2026’da İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Safiyye’nin tahliye başvurusunu reddetti ve tutukluluğunun en az Ekim 2026’ya kadar uzatılması kararını onadı.

İnsan Hakları İçin Doktorlar İsrail örgütü ise Ebu Safiyye’ye yönelik saldırıların, doktorun temyiz başvurusu ve tutukluluğuna mahkemede itiraz etme girişimleriyle bağlantılı olduğu görüşünde.

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Ailesinden dünyaya çağrı

Ebu Safiyye’nin ailesinin sözcüsü olan oğlu Elias, daha önce Uluslararası Af Örgütü’ne yaptığı açıklamada babasının sağlık durumuna dikkat çekerek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Elias, “Babam şu an hayatla ölüm arasında gidip geliyor. Dünyanın bugünkü suskunluğu, masum bir insanın hayatını kaybetmesine yol açabilir. Sizleri çok geç olmadan müdahale etmeye çağırıyoruz” dedi.

Rakevet Cezaevi’nde tutuluyor

Uluslararası Af Örgütü, Ebu Safiyye’nin özellikle Gazze Şeridi’nden getirilen Filistinli tutukluların sistematik işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığı belirtilen Rakevet merkezinde tutulduğunu aktardı.

Ayalon Ceza İnfaz Yerleşkesi'nin altında bulunan Rakevet merkezinin, insanlık dışı koşulları nedeniyle 1985’te kapatıldığını, ancak soykırım sürecinde yeniden açıldığını belirten örgüt, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Filistinli mahpus ve tutukluları ziyaret etmesine izin vermediğini kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü, Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması ve kendisine yönelik insan hakları ihlallerine son verilmesi talebiyle yürüttüğü kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

(FY)