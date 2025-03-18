Uluslararası Af Örgütü Afganistanlı sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem başlattı

Uluslararası Af Örgütü, gözleri görmeyen ve haftada üç kez böbrek diyalizine bağımlı olan Afgan sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem başlatarak, Göç İdaresi Başkanlığı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı .

Dilekçeyle, Saifi’nin haftada üç kez ücretsiz olarak böbrek diyalizine girebilmesi ve ciddi sağlık durumu için gerekli diğer tüm tıbbi tedavi türlerine erişebilmesinin sağlanması çağrısında bulunuldu. Saifi'nin durumunu ilk olarak bianet gündeme getirmişti.

Hayati tehlikesi olan mülteci engelli gencin diyaliz desteği kesildi

Uluslararası koruma başvurusu 28 Şubat’ta Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından reddedilen, kronik diyabet hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen ve haftada üç kez böbrek diyalizine bağımlı olan Tabriz Saifi için acil eylem başlatıldı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi açıklamasında, 29 yaşındaki Saifi’nin yakın risk altında olduğu vurgulanarak, “Tabriz Saifi ve ailesinin itiraz ettiği karar, Saifi’nin devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık ve yaşam koruyucu tıbbi tedaviye erişme olanağının aniden sona ermesine yol açtı. Yetkililer, ailesinin henüz sonuçlanmamış itirazı nedeniyle, Saifi’nin durdurulan tıbbi tedaviye ve ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetlere erişimini tekrar sağlamalıdır” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca, uluslararası koruma başvuru sahibinin, uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişi olarak tanımlandığı hatırlatıldı. Ayrıca kanunun 80/e Maddesi’ne göre, uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi kararına itiraz eden kişinin ülkede kalma hakkı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Bursa Valiliği internet sitesinde bir basın açıklaması yayımlayarak, “Ülkemizdeki yabancıların yasal kalış durumlarına bakılmaksızın acil sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı mevcut olup, T.S. isimli yabancı, diyaliz hizmetinden kesintisiz yararlandırılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, uluslararası hukuk ve Türkiye yasaları uyarınca ücretsiz sağlanması gereken yaşam koruyucu sağlık hizmetlerine, hak sahibi Saifi’nin üç seans için ödeme yaparak ve sonrasında hastaneye borçlanarak erişebildiği bilgisine ulaştı.

Saifi’nin ücretsiz tıbbi tedaviye erişimini sağlayın talebi

Saifi için imzaya açılan, Göç İdaresi Başkanlığı’na hitaben yazılmış ve “Size, engelli ve haftada üç kez hayat kurtarıcı böbrek diyalizine bağımlı olan Afgan sığınmacı Tabriz Saifi’nin acilen ihtiyaç duyduğu ücretsiz tıbbi tedaviye erişebilmesini sağlamak üzere acilen müdahalede bulunmanızı talep etmek üzere yazıyorum” diye başlayan dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Tabriz Saifi ve ailesi (annesi, babası ve iki yetişkin kardeşi) 2016 yılından bu yana Türkiye’de sığınmacıdır. Önce Yalova’da yaşamışlar, ardından Mayıs 2024’te, Tabriz Saifi’nin daha ileri tıbbi bakım gerektiren kronik tedavi ihtiyaçları nedeniyle Bursa’ya taşınmışlardır.

28 Şubat’ta, Tabriz Saifi’nin Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki mülakatının ardından, aileye, ‘ırk, din, etnik köken, bir toplumsal grubun üyesi olma veya siyasi görüşleri temelinde zulme maruz bırakılma konusunda haklı kaygılarının olmadığı’ gerekçesiyle başvurularının reddedildiği bildirildi. Bu, ailenin uluslararası koruma başvurusunun reddedildiği ikinci seferdir. 2021 yılında, Yalova’da yaşadıkları dönemde benzer bir karara itirazları, babanın Afganistan’da işkenceye maruz bırakıldığının tespit edilmesi üzerine olumlu sonuçlanmış ve uluslararası koruma başvuru sahibi statülerini geri kazanmışlardı. Aileyi temsil eden avukatlar, tıbbi tedavi hizmetlerinin durdurulmasıyla sonuçlanan son karara itiraz etti. Bu nedenle, uluslararası koruma başvurularının reddedilmesinin tüm olumsuz sonuçları, avukatların itirazı sonuçlanana kadar giderilmelidir. Aile kimlik kartlarını çıkarmış olduğu halde Tabriz Saifi’nin hayat kurtarıcı tıbbi tedaviye erişimi sağlanmamaktadır.

Sizi, Tabriz Saifi’nin haftada üç kez ücretsiz olarak böbrek diyalizine girebilmesini ve ciddi sağlık durumu için gerekli diğer tüm tıbbi tedavi türlerine erişebilmesini sağlamak üzere acilen harekete geçmeye çağırıyorum. Yetkililer, Türkiye’nin sağlık hakkını da içeren insan hakları yükümlülükleri doğrultusunda, Tabriz Saifi gibi kişilerin hayat kurtarıcı bakıma erişimlerini güvence altına almalıdır. Saifi’nin temel tedaviden yoksun bırakılması, bu yükümlülüklerin ihlali olacaktır.”

İmza linki:

https://www.amnesty.org.tr/icerik/afgan-siginmaci-tabriz-saifi-ciddi-saglik-riski-altinda

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(EMK)