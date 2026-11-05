Uluslararası Af Örgütü: ABD seçimleri insan hakları konusunda dönüm noktası olmalı

ABD’de Kongre, eyalet ve yerel yönetim düzeyinde yapılan seçimlerin ardından açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü ABD Direktörü Nadia Daar, seçilmiş temsilcilere insan haklarını, demokratik ilkeleri ve hukukun üstünlüğünü savunma çağrısı yaptı.

Daar, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, ABD halkının yeni temsilcilerini belirlediğini ve seçilen tüm yöneticilerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

ABD’de ve dünyada birçok kişinin yaşamının ve geçim koşullarının, seçilmiş temsilcilerin insan haklarını savunma konusundaki tutumuna bağlı olduğunu belirten Daar, yeni yöneticilerin Trump yönetiminin otoriter uygulamalarına, şirketlerin denetimsiz gücüne ve yolsuzluğa karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Kongre'nin yürütme erkinin yetkilerini kötüye kullanmasını denetleme ve bu uygulamalardan sorumlu kişilerin cezasız kalmasını önleme görevine dikkat çeken Daar, özellikle beyaz üstünlükçü politikalar izleyen ve insan hakları sistemini zayıflatan bir yönetim karşısında bu sorumluluğun daha da önem kazandığını kaydetti.

“Tüm dünya seçilmiş temsilcileri izleyecek”

Yeni milletvekillerinin sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yönelik ihlallerle mücadele etmek için acilen harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Daar, Kongre'nin elinde soruşturma açmak, yasa çıkarmak ve kamu kaynaklarının kullanımını değiştirmek gibi çeşitli araçlar bulunduğunu belirtti.

Daar, seçilmiş temsilcilerin yönetimin insan hakları politikalarını değiştirmek ve yetkililerden hesap sormak için bu araçları kullanması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Bütün dünya şu an seçim sonuçlarını izlediği gibi, seçilmiş temsilcilerin kendilerine verilen yetki ve sorumluluklarla ne yaptığını da izleyecek. İnsanların özgürce yaşayabildiği ve ihtiyaçlarının karşılandığı bir gelecek için çalışmalılar.”

Daar, açıklamasını yeni seçilen tüm yetkililere eşitlik, hesap verebilirlik ve insan haklarını esas alan bir yönetim anlayışını benimseme çağrısıyla tamamladı. ABD’de farklı bir yönetim yaklaşımının artık zorunlu olduğunu belirten Daar, cezasızlık yerine hesap verebilirliğin, ayrımcılık yerine eşitliğin ve gücün keyfi kullanımına karşı insan haklarının savunulması gerektiğini söyledi.

(EMK)