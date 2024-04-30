Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya yönelik acil önlem talebini reddetti

Nikaragua'nın İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'nde "soykırım" yapmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Almanya'nın İsrail'e askeri teçhizat tedarikini durdurmasına yönelik acil önlem kararı talebiyle açtığı davayı gören Uluslararası Adalet Divanı (UAD) heyeti Managua'nın talebini geri çevirdi.

Ancak mahkeme, Almanya'nın davanın reddedilmesi talebini kabul etmedi ve davayı görmeye devam etmeye karar verdi.

UAD: "Gazze'deki feci

yaşam koşullarından

derin endişe duyuyoruz"

UAD, Almanya'ya yönelik acil önlem talebine katılmamakla birlikte kararında "Gazze Şeridi'nde özellikle de gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın yoksunluğa maruz kalındığı göz önüne alındığında, Filistinlilerin feci yaşam koşullarından derin endişe duyduğunu" belirtti.

Mahkeme, "Cenevre Sözleşmelerinin 1. maddesi uyarınca, tüm taraf Devletlerin, Sözleşmelere ‘her koşulda saygı gösterme ve saygı gösterilmesini sağlama’ yükümlülüğü altında olduklarını" hatırlattı.

"Bu hükümden, bu Sözleşmelere taraf olan her Devletin, 'belirli bir çatışmaya taraf olsun veya olmasın, söz konusu belgelerin gerekliliklerine uyulmasını sağlama yükümlülüğü altında olduğu' sonucu çıkmaktadır." dedi.

Nikaragua'nın iddiası neydi?

Nikaragua, davanın gerekçesi olarak, Almanya'nın geçtiğimiz yıl İsrail'e 326,5 milyon avro, yani bir önceki yıla göre on kat fazla tutarda silah sevkiyatını onayladığını öne sürmüş ayrıca Almanya'yı Gazze Şeridi'ndeki BM Filistin'e yardım kuruluşu UNRWA'ya yardımı askıya almakla da suçlamıştı.

Almanya, UNRWA'ya yönelik olarak Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim saldırısına kurum çalışanlarının da dahil olduğu yönündeki iddialara dayanıyordu, ayrıca Hamas'ın yardım örgütüne sızdığı söylentilerine değer veriyordu.

Almanya kendisini nasıl savundu?

Ancak Almanya federal hükümeti daha sonra UNRWA ile işbirliğini yeniden sürdürme istediğini açıkladı. Kararın gerisinde eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna öncülüğünde kurulun Birleşmiş Milletler çalışma grubunun hazırladığı raporda yer alan tavsiyeler var. Buna göre, tarafsızlık ilkesinin sürdürülmesi de dahil, UNRWA'nın önemli sektörlerinde iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Almanya, yaklaşık dört hafta önce Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılan duruşmada iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek reddetmişti. Alman heyeti başkanı Tania von Uslar-Gleichen, "Bu iddiaların hiçbir hukuki veya fiili temeli yok" dedi ve "Almanya'nın Soykırım Sözleşmesini veya uluslararası insancıl hukuku ihlal etm[ediğini]" savundu.

Almanya mahkmeye sunduğu belgelerde İsrail'e askeri malzeme sevkiyatının yüzde 98'inin silahlardan değil kask veya kurşun geçirmez yelek türünden genel kullanım malzemesi olduğunu ileri sürdü. İnsani yardımın askıya alınmasıyla ilgili olarak da Filistin topraklarına en büyük bağış yollayan ülkelerden biri olduğunu ve UNRWA'ya yeniden mali katkıda bulunmaya başlayacağını da ifade etti.

Sandinista yönetimi ne diyor?

Nikaragua'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki temsilcisi Carlos Arguello, Sandinista basınına yaptığı açıklamada, "gerçekte Almanya'nın Ekim'e kadar İsrail'i desteklediğini ancak buna son verdiğini" kabul ettiğini söyledi ve "mahkeme bu durum değişmediği sürece artık gerçekleşmeyecek bir şeyi durdurmak için karar almaya gerek olmadığını söyledi" dedi.



Sandinista yetkilisi, "Bizim için bu bir dikkat çağrısı ve İsrail'i destekleyen tüm ülkelere ne yaptığınıza dikkat edin' demek anlamına geliyor." dedi.

(AEK)