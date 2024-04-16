Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başlıyor

Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin 7’ncisi bu yıl ‘Umut’ konseptiyle 22 Nisan- 23 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Görsel sanatlar alanında 879 proje başvurusunun yapıldığı etkinliğe bu yıl 12 ülke, 25 ilden 5250 çocuk ve genç geliştirdikleri projelerle katılıyor.

Bienal, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin; çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, kamusal mekanlarda izleyiciyle buluşturmaları için düzenleniyor.

Bu yıl deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere ait projelerin de yer aldığı bienalde bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarda işler üretildi.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin sanat yönetmenliği görevini yürüten Esra Özkan üstleniyor.

Programda İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinlik düzenlenecek.

Yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratma mottosuyla 14 yıl önce yola çıktıklarını belirten Bienal Direktörü ve PALETDER Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Selçuk, bir ay süresince 200’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

Bienalde tüm etkinlikler ücretsiz. (AÖ)