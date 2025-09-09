Uluslararası 13 sendika ve örgütten Öcalan için 'umut hakkı' çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 15-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda Abdullah Öcalan'ın “umut hakkı”nı gündemine alacak.

Bask, Katalonya, Galiçya ve İspanya’nın çeşitli bölgelerinden sendika ve örgütler, toplantı öncesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Ian Borg’a mektup gönderdi.

Mektupta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “umut hakkı”na ilişkin verdiği kararların Türkiye'de uygulanmaması eleştirildi. AİHM’in Mart 2014’te Abdullah Öcalan'a dair verdiği "ihlal" kararının hatırlatıldığı mektupta, şartlı tahliye imkanı olmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinin ihlali olduğu vurgulandı.

ANKARA AVRUPA KONSEYİNE "OLMAZ" DEDİ Türkiye Öcalan'a "umut hakkı" tanımayacak mı?

Mektupta, Bakanlar Komitesi'nin Eylül 2024’te Türkiye'ye 1 yıllık süre tanıdığına işaret edilerek, Türkiye'nin son eylem planına değinildi. Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ın da aralarında olduğu ağırlaştırılmış müebbet tutsakları “umut hakkı”ndan muaf tuttuğuna dikkat çekildi. Mektupta, bu kararın AİHM kararlarına aykırı olduğu vurgulandı.

Avrupa Konseyi'ne çağrı

İmzacılar, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı. İmzacılar, ayrıca Bakanlar Komitesi’ni, 2024 Eylül toplantısında alınan kararlar doğrultusunda "derhal harekete geçmeye" çağırdı.

Mektupta, “umut hakkı”nın hayata geçirilmesinin Türkiye’de barış ve demokratikleşme süreci için kritik olduğu vurgulandı. 27 Şubat 2025’te Abdullah Öcalan'ın PKK’nin feshi ve silahsızlanma çağrısına atıf yapılarak, bu adımın hem Türkiye’nin demokratikleşmesi hem de Kürt sorununun siyasi çözümü açısından önem taşıdığı kaydedildi.

İmzacılar OSTA–Aragón (Aragon İşçi Sendikası Örgütü)

LAB–País Vasco (Langile Abertzaleen Batzordeak) (Bask Ülkesi Yurtsever İşçi Komiteleri)

Intersindical Solidària–Valencia (Valencia Dayanışmacı Sendikalar Konfederasyonu)

ELA–País Vasco (Eusko Langileen Alkartasuna) (Bask İşçileri Dayanışması)

CUT–Aragón (Colectivo Unitario de Trabajadores) (Aragon Birleşik İşçiler Kolektifi)

IAC–Catalunya (Intersindical Alternativa de Catalunya) (Katalonya Alternatif Sendikalar Konfederasyonu)

CSI–Asturias (Corriente Sindical de Izquierda) (Asturias Sol Sendikal Akımı)

CIG–Galicia (Confederación Intersindical Galega) (Galiçya Sendikalar Konfederasyonu)

ESK–País Vasco (Euskal Sindikatua Konfederazioa) (Bask Ülkesi Sendikalar Konfederasyonu)

CGT Burgos (Confederación General del Trabajo) (Genel İş Konfederasyonu, Burgos Şubesi)

Colombia Humana – Madrid (İnsancıl Kolombiya – Madrid)

RAM–Madrid (Red de Apoyo Mutuo) (Karşılıklı Yardım Ağı – Madrid)

Confederación Intersindical (Sendikalar Konfederasyonu)

(AB)