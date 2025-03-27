Uludağ’da otel yangını: Üç kişi hayatını kaybetti

Bursa 1. Oteller Bölgesi’ndeki bir otelde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) hayatını kaybetti

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan ve 2 Ocak’ta konaklama izni iptal edilen otelde, saat 05.29’da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personelle anında müdahale edilerek, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır.”

Usta ailesi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ’daki sağlık merkezine ve Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.

Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı sevk edilen Fikriye Usta’nın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

*Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta (Fotoğraf: AA)

Otel müdürü gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine cumhuriyet başsavcı vekiliyle 2 savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürünün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Otel müdürünün dün akşam saatlerinde Usta ailesiyle tesisin arka tarafındaki kafeterya alanında mangal yaptığı ve daha sonra otelden ayrıldığı iddia edildi.

Bu arada yangının ilk anlarına ilişkin çevredeki bir otelin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında saat 05.22’de önce küçük bir alevin görüldüğü ardından 05.23’te yangının birden yükseldiği yer alıyor.

İdare mahkemesine başvurmuşlar

Otelin 2 Ocak’ta basit konaklama belgesinin iptaline yönelik işlemlerin ardından Osmangazi Belediyesince de iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 2 Şubat’ta iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Osmangazi Belediyesince 10 Şubat’ta yeniden ruhsat düzenlendiği öğrenildi.

Bu arada, Uludağ Alan Başkanlığı’nın da otelin yangın tedbirleri için kontrol edilmesini belediyeden talep ettiği, itfaiye tarafından yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilerek 27 Ocak’ta rapor düzenlendiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen itfaiye raporunun Osmangazi Belediyesine ⁠7 Şubat’ta gereği için gönderildiği ve belediye tarafından yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde çıkan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Sarıbal: “Alan başkanlığı, Uludağ’ın başına bela olacak”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Uludağ Alan Başkanlığının kurulduğunu ancak sorunların çözülemediğini iddia eden Sarıbal, “Bu alan başkanlığı meselesi Uludağ’ın başına bela olacak,” diye konuştu.

Yangının turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıktığına dikkati çeken Sarıbal, “Normalde kapalı, kimsenin olmaması gerekiyor,” ifadesini kullandı.

Sarıbal ayrıca cezaevlerinin koşullarını eleştirerek, hükümlü ve tutukluların yaşadığı sorunları anlattı.

Berkin Usta olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmişti

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta’yı örnek alan ve 2,5 yaşından itibaren kayakla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56’lık derecesiyle 21’inci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti.

2021’de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası’nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye’yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

*Berkin Usta (Fotoğraf: AA)

(VC)