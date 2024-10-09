Ülkü Ocakları İl Başkanı'na lise öğrencilerinden bozkurt işaretli karşılama

Silivri’de TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret eden Ülkü Ocakları il başkanı bozkurt işaretiyle karşılandı.

Silivri’nin Sesi haber sitesinin haberine göre Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Silivri’de bulunan TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. İddiaya göre ziyaretten önce öğrenciler ders esnasında sınıflarından alınarak bahçeye çıkarıldı ve Ülkü Ocakları Başkanı’na özel karşılama töreni düzenlendi. Bu esnada öğrencilere bozkurt işareti yaptırıldı.

Doğan ve Silivri Başkanı Yılmaz, daha sonra ders esnasında sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Doğan, öğrencilere Ülkü Ocakları’na ait Kutadgu Bilig Dergisi dağıttı.

Silivri’de bulunan #TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyarete gelen #ÜlküOcakları il başkanı, ders saatinde okul bahçesine çıkarılan öğrenciler tarafından bozkurt işaretiyle karşılandı.



📍Ziyarette öğrencilere Ülkü Ocakları'nın dergisi dağıtıldı.https://t.co/SHDVqJHNcg pic.twitter.com/wSAzIkpCLb — bianet (@bianet_org) October 9, 2024

Okul Müdürü Aydın Dakes, 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinden önce AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etmiş, daha sonra görevine geri dönmüştü.

Okul Müdürü Aydın Dakes konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bir STK olarak eğitimle ilgili çalışmalarını gençlerimize tanıtmışlar. Bunda bir mahsur yok. Biz gençlerimizin politikanın içinde olmasını istemiyoruz ancak politikanın ve sivil toplum kuruluşlarının çok uzağında kalmalarını da istemiyoruz. Çünkü görevlerimizden birisi de onları hayata hazırlamak. Milli, manevi ve ortak değerlerimizle sorunu olmayıp, kapımızı çalan hiçbir STK’yı geri çevirmedik. Zira derdimiz onlarla aynı. Gençlerimizi tehlikeli alanlardan uzak, öncelikle ailesine, içerisinde yaşadığı topluma, milletine ve tüm insanlığa faydası olan bireyler olarak yetiştirmek. Silivri bizi iyi tanıyor. Niyetimizi, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Bize güven duyuyor. Bu olayda bize duyulan güveni sarsmadı bence” dedi.

(AD)