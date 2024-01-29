ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 17:08
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 17:12
1 dk Okuma

Ülkü Ocakları Başkanı’na öğrenci yurdunda 'karşılama töreni'

Güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup, Oğuz Kaan Diler yurt yerleşkesine girince "esas" duruşa geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler'e "karşılama töreni" düzenlendi. 

Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı. 

"Teşkilatımızı ziyaret ettik"

Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Diler "Tınaztepe yurt teşkilatımızı ziyaret ettik. Varolsun Kocatepe’nin yiğit bozkurtları," dedi.

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas" duruşa geçerek Diler’in geçişini bekledi. 

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler, daha sonra yurda girdi ve müdür tarafından makam odasında karşılandı. 

Oğuz Kağan Diler afyonkarahisar ülkü ocakları
Sayfa Başına Git