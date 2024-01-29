Ülkü Ocakları Başkanı’na öğrenci yurdunda 'karşılama töreni'

Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler'e "karşılama töreni" düzenlendi.

Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.

"Teşkilatımızı ziyaret ettik"

Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Diler "Tınaztepe yurt teşkilatımızı ziyaret ettik. Varolsun Kocatepe’nin yiğit bozkurtları," dedi.

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas" duruşa geçerek Diler’in geçişini bekledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler, daha sonra yurda girdi ve müdür tarafından makam odasında karşılandı.