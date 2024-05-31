"Ülkenin ağacını, suyunu, toprağını korumak isteyenlerin direnişi: Gezi"

Gezi Direnişi’nin 11. yıldönümü vesilesiyle pek çok parti, kurum ve kişi açıklamalar yaptı.

DEM Parti: Tutsak arkadaşlarımızla özgür dünyayı kuracağız

"11 yıl önce Gezi Direnişinde yükselen özgürlük sesi sokaklarda yankılanmaya devam ediyor. Özgürlük ve demokrasi yolunda Gezi'de hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Gezi tutsağı arkadaşlarımızla özgür dünyayı mutlaka kuracağız!"

Emek Partisi: Cezalar iktidarın yazgısını değiştirmeyecek

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Gezi Direnişi’nin simgeleri haline gelen ve iktidarın baskıcı kurumlarının vahşi saldırıları sonucunda yaşamlarını yitiren Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım ve Berkin Elvan’ı saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve inancı, demokrasi mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor/edecek.

"İktidarın ve dayandığı sermaye güçlerinin halkın mücadelesinden ve tepkisinden kaçışı yoktur. Gezi’nin yıldönümünde uydurma gerekçelerle hapsedilen Gezi tutuklularının serbest bırakılması, kamu görevlilerinin yargılanması, Can Atalay’ın gasp edilen milletvekilliğinin iade edilmesi bir an önce gerçekleşmelidir. Gezi’de bir darbeci, provokatör, lobi ve tertipçi aranamaz. Ve halk cezalandırılamaz. Muhtemel Gezilere ve halk hareketlerine gözdağı olarak verilen cezalar iktidarın yazgısını değiştirmeye yetmeyecektir."

TİP: Gezi kalacak

"Bu ülkenin ağacını, suyunu, taşını, toprağını korumak isteyenlerin direnişi Gezi 11 Yaşında. Memleketin her bir güzelliğini tarumar edenlerin bizi hapsetmek istediği karanlık gidecek, Gezi kalacak!"

Eğitim Sen: 11 yıldır işletilen hukuk dışı cezalandırma

"Acıyla umudu, öfkeyle heyecanı, dayanışmayla eksilmeyi aynı anda bizlere yaşatan; baskıya, ranta, talana ve yağmaya karşı milyonların kararlı ve dik duruşunun adı olan Gezi Direnişi 11 yaşında.

"Siyasi iktidarın kuşandığı tüm nefret ve linç diline karşı, 11 yıldır işletilen akıl almaz ve hukuk dışı cezalandırma pratiklerine karşı hâlâ 'hepimiz oradaydık' derken heyecanımızın yüzlerimize yansıdığı Gezi Direnişi demokrasi, barış ve adalet talebimizin bayraktarlığını yapmayı sürdürüyor."