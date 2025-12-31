Ülkelerden Türkiye için "saldırı olasılığı" ve "seyahat güvenliği" uyarıları

Yılbaşı tatili yaklaşırken uluslararası alanda Türkiye’ye yönelik güvenlik ve seyahat uyarıları birbirini izliyor. Avrupa ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden gelen açıklamalarda "artan terör saldırısı tehdidi", "olası saldırı planları" ve "kalabalık alanlardaki riskler" vurgulanıyor.

Esasen yılbaşı dolayısıyla saldırı olasılığı uyarısının ilk kaynağı Ankara İl Jandarma Komutanlığı olmuştu. Komutanlığın medyaya yansıyan iç yazışmasında "yılbaşı" dolayısıyla "sansasyonel eylem" arayışındaki IŞİD'in kitlesel saldırı gerçekleştirebileceği uyarısı alındığı bildirilmiş, birimler uyarılmıştı.

Bu istihbarat üzerine IŞİD zanlıları çevresindeki baskıyı artıran İçişleri Bakanlığına bağlı birliklerin önceki gün Yalova'da yürüttükleri bir operasyon sırasında çıkan çatışmada 3'ü polis 6'sı IŞİD militanı olan 9 kişi öldürülmüştü.

Almanya'dan "terör saldırısı riski" uyarısı

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, salı günü yayımladığı uyarıda yılbaşı döneminin “sembolik ve potansiyel hedef niteliği taşıyan bir zaman dilimi” olduğunu vurgulayarak yurttaşlarını "Türkiye’de terör saldırısı riski bulunduğunu varsaymaları ve dikkatli olmaları yönünde" uyardı. Bakanlık uyarısında "Kalabalık meydanlar, turistik alanlar ve resmi/askeri tesislerin çevresi gibi bölgelerden uzak durulması"nı tavsiye etti.

Bu uyarı kapsamlı bir seyahat yasağı değil, ancak Almanya’nın terör tehdidini açıkça vurgulayan en güncel uyarısı olarak dikkat çekiyor.

Kanada: "Türkiye yüksek dikkat seviyesinde bir destinasyon"

Kanada hükümeti de yayımladığı seyahat uyarısında, Türkiye’yi yüksek dikkat seviyesine alınan destinasyonlar arasında saydı. Kanada’nın açıklamasında, vize süreçlerindeki gecikmeler, artan gösteri ve güvenlik riskleri Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde risk faktörü olarak öne çıktı.

Avustralya: "Halka açık alanlarda olası saldırı"

Bir başka İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Avustralya da, resmi Smartraveller uyarısında son günlerdeki gelişmelere değinerek Türkiye’de terör tehdidine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Canberra, özellikle büyük etkinlikler ve halka açık alanlarda olası saldırılara karşı vatandaşlarını uyarmayı sürdürüyor.

İngiltere: "Suriye sınırına 10 km'den fazla yaklaşmayın"

İngiliz Milletler Topluluğu Dışişleri Ofisi de (FCDO) daha önceki yayımladığı seyahat tavsiyesinde, Türkiye’de özellikle Suriye sınırına 10 km’den yakın bölgelere seyahatlerde temkinli olunmasını ve terör tehdidine karşı uyanık davranılmasını tavsiye etmişti.

Uyarıların arka planında Türkiye’de emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı terör operasyonları yer alıyor.

Resmi açıklamalara göre son günlerde çok sayıda IŞİD bağlantılı şüpheliye yönelik operasyonlar ve 300’ü aşkın gözaltı gerçekleştirildi; bu operasyonlar olası saldırı planlarını boşa çıkarmak amacıyla yürütüldü.

(AEK)