Ülkeler, insansız sualtı araçlarıyla denizlerde üstünlük için yarışıyor

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı ve İsrail’in 2023’te Gazze’yi işgalinde kullandığı insansız hava araçları (İHA), kara savaş taktiklerini kalıcı biçimde değiştirdi.

Şimdi benzer bir değişim denizlerin derinliklerinde de yaşanıyor.

Dünya genelindeki donanmalar, denizaltıları izlemek ve denizaltı iletişim ile enerji kablolarını kontrol etmek amacıyla insansız sualtı araçları (Unmanned Underwater Vehicles, UUV) geliştirmek için yarışıyor.

Denizaltı hâkimiyeti mücadelesi, geçen yüzyıl boyunca barış ve savaş dönemlerinde neredeyse sürekli sürdü. İlk nükleer denizaltı olan ABD’nin Nautilus’u 1954’te denize indirildi. Bugün nükleer silah taşıyan denizaltılar, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan’ın silahlı kuvvetlerinin merkezinde yer alıyor. Denizaltıların maliyeti ve caydırıcı etkisi ise uzun süredir tartışma konusu.

Ülkelerin silahlı kuvvetleri okyanuslarda sürekli bir saklambaç oyunu oynuyor. Tespit edilmemek için denizaltılar nadiren yüzeye çıkıyor. Bazı Britanyalı denizciler, Trident nükleer füzelerini taşıyan denizaltılarda bakım sorunları nedeniyle dokuz ay boyunca sualtında kalmak zorunda kaldı.

“Gerçek bir dönem noktası”

Avustralya, Çin denizaltılarına karşı “Ghost Shark” denizaltıları için 1,7 milyar dolar harcamayı taahhüt etti. ABD Donanması ise nükleer denizaltılardan fırlatılabilen sistemler de dahil olmak üzere birçok UUV projesine milyarlarca dolar ayırdı.

BAE Systems’in deniz ve kara savunma çözümlerinden sorumlu yöneticisi Scott Jamieson, “Otonom denizaltılar sualtı savaş alanında gerçek bir dönüm noktası oluşturuyor,” dedi. Geliştirilmekte olan yeni UUV’ler, donanmaların “daha önce mümkün olmayan ölçeklerde faaliyet göstermesine” olanak tanıyacak ve maliyeti insanlı denizaltılara göre çok daha düşük olacak.

Yeni ve büyük bir pazar fırsatı, büyük savunma şirketlerini (BAE Systems, ABD’den General Dynamics ve Boeing) ile Ghost Shark’ın üreticisi Anduril ve Almanya’dan Helsing gibi silah teknolojisi girişimlerini karşı karşıya getiriyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, uzmanlar, büyük bir UUV filosunun hâlâ yüksek bakım maliyetine sahip olacağını söylüyor.

Denizaltı iletişim ve enerji kablolarının korunması oldukça zorlu bir görev; çünkü sabotaj daha kolay ve ucuz hale gelebilir.

UUV’lerin birbirine ateş etme olasılığı ise “son derece yüksek bir ihtimal” olarak değerlendiriliyor.